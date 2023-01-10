头痛、全身无力、情绪低落？老年人必看的新冠症状调理办法

人民网北京1月10日电 （记者乔业琼）对于广大老年人来说，进一步提升健康意识和素养非常重要，尤其是感染新冠病毒以后，进行科学合理的专项营养调理很迫切。不同的症状应采取哪些调理的办法？近日《关于加强基础营养防止中老年人群新型冠状病毒感染轻症转重症专家共识》发布，人民网采访了中国营养学会注册营养师吴佳，为大家总结相关症状的应对办法。

症状：怕冷、发烧、咳嗽、咽疼

推荐：姜汤红糖水

“肺通皮毛，肺与大肠相表里，肺功能不好，肠道也会出现问题。”吴佳表示，发烧时大便往往不通畅，姜汤红糖水发汗后，有助于通便和缓解怕冷、发烧、咳 嗽、嗓子疼、肌肉紧等症状。同时，还可以使用贝母梨、败火茶等药膳改善咽痛、干咳等症状。

吴佳推荐，生姜 30~50 克、白菜根3根、葱须 3 根，甘草 10 克、红糖适量， 一起熬 20~30 分钟，趁热喝下。

症状：全身无力、腹胀、呕吐

推荐：多吃瘦肉、白扁豆、豆类、薯类

“新冠感染后或康复过程中出现心慌、乏力、腹胀、腹泻、呕吐等，可能与缺钾有关。”吴佳说，钾和心脏功能及肌肉力量有关，缺钾会导致心慌、肌肉无力，还会引起肠道蠕动缓慢、消化功能下降，出现乏力、腹胀、呕吐等症状。另外，腹泻、呕吐等还会加剧缺钾的问题。

“瘦肉中钾的含量比较高，预防缺钾可多补充炖得软烂的瘦肉， 或多食用白扁豆。另外，豆类、薯类都是含钾比较高的食物。”吴佳说。

症状：头疼

推荐：食用溏心蛋、豆浆、牛奶、酸奶、鱼汤等

“缺乏卵磷脂、缺氧会引起或加重头疼。”吴佳介绍，卵磷脂是脑细胞的基本营养物质，也是细胞膜的基本组成物质和神经传导物质。补充卵磷脂可改善神经传导障碍引起的头痛，同时卵磷脂也利于肺功能的恢复。

吴佳说，可以食用溏心蛋，水煮鸡蛋不超过 8 分钟，蛋白完全凝固，蛋黄不完全凝固， 蛋黄色泽金黄，蛋黄外侧不出现绿色，每天可食用 2~3 个；食用豆浆、牛奶、酸奶、鱼汤等；直接服用卵磷脂产品，建议用量为500~1000mg/日。

“此外，脑内微血管堵塞、痉挛等也会引起头疼，可通过热敷缓解头疼症状，或者服用纳豆激酶（2000~10000FU/日）溶解血液中的微血栓，同时纳豆激酶也具有预防或改善新冠病毒感染后可能出现的微血栓状态。”吴佳说。

症状：抑郁、情绪低落

推荐：适量补充盐分

吴佳分析，新冠感染后的心情抑郁、情绪低落可能与缺钠有关。低钠血症会导致抑郁、情绪低下、淡漠。

吴佳说，发烧降温过程中会大量出汗，身体每出汗1000ml，就会流失9g盐。此时，需要根据出汗量的多少调整饭菜的咸淡，可以喝一点淡盐开水或炒菜时稍微多放2~3g 盐。

症状：炎症风暴

推荐：补充维生素D3

吴佳介绍，“炎症风暴”是一个细胞因子的过度反应，是人免疫系统对外界病毒和感染的诱因，机体免疫系统过度反应，在无分敌我时造成了自身伤害。

“发生炎症风暴，体内往往极度缺乏维生素D3。”吴佳说，由于老年人外出活动少，特别是在冬季，身体皮肤晒到太阳的机会少，容易造成维生素D3的严重缺乏。同时维生素D缺乏也与康复期较易出现的抽筋、过敏、湿疹、荨麻疹、皮肤瘙痒等有关。

吴佳建议，可以口服维生素D3，5000~50000IU/日，连续服用 2~4周。她强调，大剂量使用维生素D2或D3期间，最好能每周监测血液25-羟维生素D3水平，如能达到60-80ng/L的中等范围水平，对预防老年新冠患者由轻症发展为重症有很好的保护作用。