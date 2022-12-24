人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>健康·生活

上海发热门诊下沉 保障群众就医需求

2022年12月24日20:51 | 来源：央视新闻客户端
小字号

上海启用社区卫生服务中心、分中心、服务站、村卫生室等2594个发热诊间，就近满足发热病患就医配药需求。

上海市宝山区社区卫生服务中心通过扩容增能，已实现发热诊疗功能全覆盖。在罗店镇社区卫生服务中心，一楼原有发热诊室设置为重症倾向患者诊疗区，二楼又扩充出两个发热诊室。

患儿家长 鲍女士：（发热诊室）就在小区后面，就隔着一条河，心里面就是定心了。

上海的社区卫生服务中心在保证24小时运转的同时，还积极做好药品储备。多家社区卫生服务机构通过药品拆零等方式，提高发热药品使用率。

上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 吕红城：在药房发药的时候，我们把能够拆包的解热镇痛类药分成小包装，每人开三天的药量，更大程度地满足所有有需求的居民配到药物。

为满足不同人群的发热诊疗服务需求，上海全市社区卫生服务中心、分中心实现发热诊疗一周七天全部开放。根据最新统计，昨天上海全市社区卫生服务机构共接诊发热患者40338人，市级医院发热门诊的诊疗量占比已从近日高点的58%降至18.7%。

(责编：袁勃、牛镛)

分享让更多人看到

相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部