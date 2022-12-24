上海启用社区卫生服务中心、分中心、服务站、村卫生室等2594个发热诊间，就近满足发热病患就医配药需求。

上海市宝山区社区卫生服务中心通过扩容增能，已实现发热诊疗功能全覆盖。在罗店镇社区卫生服务中心，一楼原有发热诊室设置为重症倾向患者诊疗区，二楼又扩充出两个发热诊室。

患儿家长 鲍女士：（发热诊室）就在小区后面，就隔着一条河，心里面就是定心了。

上海的社区卫生服务中心在保证24小时运转的同时，还积极做好药品储备。多家社区卫生服务机构通过药品拆零等方式，提高发热药品使用率。

上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 吕红城：在药房发药的时候，我们把能够拆包的解热镇痛类药分成小包装，每人开三天的药量，更大程度地满足所有有需求的居民配到药物。

为满足不同人群的发热诊疗服务需求，上海全市社区卫生服务中心、分中心实现发热诊疗一周七天全部开放。根据最新统计，昨天上海全市社区卫生服务机构共接诊发热患者40338人，市级医院发热门诊的诊疗量占比已从近日高点的58%降至18.7%。

(责编：袁勃、牛镛)