保急诊治重症  做好康复服务

“患者出现呼吸困难，马上抢救！”几周前，一名90多岁的患者被送到位于湖北武汉的华中科技大学同济医学院附属协和医院急诊科。老人患有多种基础病，血氧饱和度一度低至70%，血压不稳。急诊内科主任孙鹏立刻为患者上了有创呼吸机，并将老人分诊至呼吸与危重症医学科。经俯卧位通气治疗、对症下药，10多天后，老人转危为安，治愈出院。

去年12月以来，武汉协和医院急诊患者数量快速增长，高峰期日均接诊500人以上。

如何以最快速度完成分级诊疗？设置急诊预诊台，前移关口，分类收治。“我们既要将急诊资源尽可能向重症患者倾斜，又要让轻型、中型患者得到有效治疗。”孙鹏说，与2020年年初相比，这轮疫情重症发生比例明显降低，重症多集中在70岁以上、有基础疾病的老年群体。

针对老年人基础病与新冠病毒感染叠加问题，医院各专科100余名骨干医护人员集结到急诊科，组成多学科团队，提高分诊和抢救效率。

记者来到呼吸与危重症医学科ICU，专科医生团队正在分析一名老年男性患者的病情。该患者已入院数日，出现了肺部感染并引发呼吸衰竭，经过人工气管插管和呼吸机治疗，脏器严重缺氧状况得到缓解。

保急诊、治重症，武汉协和医院整合全院资源，扩容发热门诊，购置医疗设备；进行病区改造，增设危重症床位，要求各病区具备气管插管条件；成立院内巡诊专家组，集中讨论疑难病例，组织治疗培训、形成操作指南；开通线上咨询服务，24小时轮流值守……

医患齐心努力，第一波感染高峰平稳度过。武汉协和医院副院长夏家红介绍，2022年12月7日至今，武汉协和医院是湖北省收治危重症合并新冠病毒感染患者最多的医疗机构之一，危重症患者救治成功率达97%。

“医生，我其他症状已经好转，但晚上总会咳嗽。”“这是正常现象。用暖贴贴在您两侧肩胛骨中间，可以起到舒张支气管的作用。”武汉协和医院新冠康复综合门诊室里，康复期间的王阿姨在女儿陪同下正在就诊。

武汉协和医院门诊办公室主任陈澍说，现在，许多患者已经康复，但仍有部分患者正经历疲乏无力、久咳不愈等症状。为此，医院组织耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、针灸科等10余个学科40余名专家，推出湖北省首个新冠康复综合门诊，提供针对性检查和全周期康复服务。

据湖北省卫健委相关负责人介绍，近期，全省积极统筹医疗救治资源，各级医疗机构净增床位70131张，其中重症医学床位净增7332张；省级专家指导组对全省各市（州）救治医疗机构开展巡诊，对重症患者指导实施精细化救治。目前，全省在院重症患者人数呈稳步下降趋势。

《 人民日报 》（ 2023年01月15日 04 版）