专家：65岁以上患有基础病、未打疫苗人群重症化和危重症比例更高

人民网北京1月9日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就第十版诊疗方案有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，重型和危重型高危人群的判定标准中，年龄从第九版的大于60岁改成了大于65岁，这是出于什么样的考虑？是因为65岁以下人群危险程度减轻了，还是因为现在患者增多，需要把医疗救治力量集中在更高危的人群上？

对此，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，重型和危重型高风险人群在第八版、第九版诊疗方案明确，60岁以上老年人，有基础病的、免疫功能低下的，包括孕产妇、肥胖、吸烟的都属于高风险人群。

王贵强解释，关于这次微调，在临床实践中，确实发现65岁以上的患有基础病、尤其没有打疫苗的人群重症化和危重症比例更高，所以这次诊疗方案进行了微调，但不管是60岁还是65岁，都要强调伴有基础病的、没有打疫苗的更需要关注。希望在临床实践中将这些高风险人群纳入管理，早期干预和观察，发现问题及时转送上级医院进行进一步救治，最大限度降低重症和死亡的风险。

关于新冠重症率的问题，王贵强表示，有的专家提到在定点医院重症、危重症比例3%-4%，有的专家说在自己医院是1%的重症比例，也有的说在某一区域人群中更低。“这里需要说明一下，我们说的重症率是指在某一个单位或医院内，它的重症病人数除以收治新冠病毒感染的总人数，乘以100%，这个数就是所谓的重症率。但是这个重症率的差别会很大，因为不同医院收治病人的基数和病情程度都不一样，所以这个数字在不同单位或医院之间差别会很大。”

王贵强举例说，北大医院有ICU病房，重症比例就高，还有准ICU，可以吸氧，这些病人相对轻一些，所以重症比例会低一些，从全院来讲更低，所以重症率要有一个基本参数，就是整个本底，这是一直在变化的。包括轻型、中型病例，基本不到医院看病，所以看不到这些基数。

“所以，全人群重症比例应该需要整个大样本数据出来以后，才能最后给出一个数字。”王贵强说。