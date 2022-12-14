国家卫健委：请把宝贵的120急救资源留给行动不便或急危重症患者使用

人民网北京12月14日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就医疗卫生服务和药品生产供应有关情况举行新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，有网友反映在居家隔离期间有紧急就医的需求，联系社区却派不出车，或者打了120却迟迟不来。感染者居家治疗指南明确，要建立上级医院与城乡社区的快速转运通道。这个快速通道是如何运转的？

对此，国家卫生健康委医疗应急司副司长高光明表示，近期，国家卫生健康委也收到各地的一些反映，各地急救120热线呼叫量有所上升，个别地方还出现了呼叫资源紧张、急救车调派困难等一些情况。

高光明指出，一方面，冬季是心脑血管疾病、呼吸道疾病高发季节，就会出现季节性120呼叫量大幅度上升的情况。但是，也听到一些反映，说有部分电话是新冠轻症甚至无症状感染者，他们想咨询一些医学问题，也有部分呼叫急救车就诊的。这方面的需求就挤占了宝贵的120急救资源。

针对这一情况，高光明介绍，一方面，要求基层医疗卫生机构要及时公开咨询电话。北京的朋友，建议大家关注各区的健康公众号，上面都会向群众公示基层医疗机构咨询电话，大家要尽可能利用基层医疗机构解决常规咨询问题。同时，也要求基层医疗机构对空巢独居的老年人、孕产妇、有基础疾病的患者、血液透析患者等特殊人群，建立台账，做好必要的医疗服务保障。另一方面，也要做好相应的转诊衔接工作。

“请各方积极配合，要把宝贵的120急救资源留给行动不便或者急危重症的患者使用，保障120生命通道始终高效畅通。”高光明说。