王导新：立足临床专科建设 推动医疗服务提质增效

“加强临床专科建设，是医院和学科发展的重点。”重庆医科大学附二院呼吸与危重症医学科主任王导新近日在做客人民健康“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列节目时提出，公立医院专科建设要从诊疗水平、服务能力、人才培养三个方面发力，推动整体医疗服务提质增效。

《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》提到，到2025年，建成一批国家级、省级和市县级临床重点专科，区域专科医疗服务同质化水平显著提升。王导新认为，推动区域专科服务同质化建设，既需相关部门给予政策支持，也需资金、设备、人才等配备到位。

“为落实相关要求，我院非常重视专科建设，目前已有6个国家临床重点专科，2个全国重点学科，有17个省级重点专科。其中，呼吸与危重症医学科还是国家首批呼吸与危重症医学（PCCM）专科医师培训基地。”王导新介绍，近年来，重庆医科大学附二院呼吸与危重症医学科在呼吸专科医联体建设方面积极探索，成立了覆盖重庆、四川和贵州几十家医疗机构的呼吸专科医联体，搭建了医院间呼吸与危重症学科的学术技术交流、临床经验分享与合作平台，共同推广实施呼吸疾病专科诊疗技术规范，提高呼吸疾病防诊治水平，创建有效的呼吸疾病分级诊疗模式，方便患者双向转诊有序、有效就医。

心脑血管、呼吸和消化等慢病是公立医院高质量发展的重点建设专科。王导新认为，一些偏远地区在人才培养、技术力量等方面问题突出。以呼吸专科为例，各地区呼吸危重症救治和介入诊疗技术水平参差不齐，尤其是基层地区专业人才和技术设备短缺，医疗诊治规范程度亟需优化。

加强临床专科建设离不开专业人才的有力支撑。王导新提出，人才是学科发展的根基，要真正实现高质量持续发展，需要老中青人才同步发展。首先，要鼓励热爱临床医学的人才加入到学科建设的队伍，选拔优秀医生去国内发达城市甚至国外学习、进修，吸取先进的诊疗经验；其次，通过提供平台、设备以及优化待遇、绩效奖励制度等方式，充分调动医务工作者的积极性，以科技创新带动学科发展。