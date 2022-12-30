对老年人等高风险人群发放血氧夹

据新华社北京电 （记者侠克）北京市卫健委、北京市医疗保障局日前联合发布《关于进一步提升重症救治服务能力的通知》，要求在加强社区对居家隔离康复人员摸排的基础上，组织对老年人等高风险人群发放血氧夹，在家自测血氧，明确简明监测预警标准。鼓励各区在社区卫生服务机构为有需求的居民提供氧气灌装服务，方便居民居家氧疗。

据介绍，氧气灌装服务将参照密闭式氧气吸入收费项目，按照每灌装40升7元的标准收取费用，按医保规定报销。只进行氧气灌装服务的，不得收取医事服务费。

此外，二、三级医院继续加强重症医学科建设，根据医院类别和级别，做好综合ICU床位、可转换ICU床位、重症监护病房准备，提前做好药品、设备、物资准备工作，应对重症救治高峰。要加强人员培训，合理配备充足重症医护力量，以综合ICU、其他专科ICU和可转化ICU床位总数为基数，配备充足重症医护力量。

另外，要全面提升各医院急诊和住院部收治能力，在充实急诊科救治力量的同时，打通急诊与住院部的收治通道，将急诊收治区域由急诊留观区拓展到医院各科住院病房，允许跨科收治，最大程度拓展收治能力。各医院对120转运的急危重症患者，要应收尽收，不得拒诊，不得因患者无核酸和抗原结果影响收治。要在急诊、发热门诊配置足够的担架车和轮椅，确保急救、非急救转运车辆送达病人后能够及时转接，不得占用转运车辆及担架资源。