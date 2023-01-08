城乡基层防控重点是“关口前移”

国务院联防联控机制1月7日就农村地区疫情防控有关情况举行发布会，国家卫生健康委基层司司长聂春雷表示，“关口前移”目前是城乡基层疫情防控的重点工作，对重点人群要“早发现、早识别、早干预、早转诊”，加强重点人群动态管理和基层发热门诊建设，确保基层医疗卫生机构人员、药品、设备配备到位，必要的药品器械要直达村卫生室、乡镇卫生院以及社区卫生服务中心。

各地要建立健全五级书记抓农村地区疫情防控责任体系

日前印发的《加强当前农村地区新型冠状病毒感染疫情防控工作方案》明确，各地要进一步建立健全五级书记抓农村地区新冠疫情防控责任体系。

对此，农业农村部农村合作经济指导司副司长、一级巡视员毛德智指出，方案明确要求，省、市、县、乡、村五级书记要像抓脱贫攻坚一样抓农村地区的疫情防控，省级党委和政府，要对本地区农村疫情防控工作负总责；市级党委和政府负责本区域内农村疫情防控工作的部署安排和督查；县级党委和政府主要负责人要靠前指挥，特别是要抓紧补齐农村地区疫情防控中的短板和弱项；乡镇、村要具体落实好疫情防控中的组织、动员、协调、宣传、引导等责任要求，确保各项工作能够进村入户。

方案同时强调，对工作不力、失职渎职的，要严肃追责问责，并要求各地区、各部门通过设立问题反映专栏、公布紧急联系电话等方式，收集群众反映的问题，及时反馈处置情况。

每个乡镇卫生院、社区卫生中心配备一辆救护车

我国农村地域广、人口多、人均医疗资源相对不足。随着春节的临近，人员流动加大，返乡人员增多，做好农村地区疫情防控和医疗救治工作至关重要。

聂春雷指出，农村地区要做到“关口前移”，核心是落实“早发现、早识别、早干预、早转诊”。“早发现”主要是对65岁以上的老年人、孕产妇、儿童、残疾人等重点人群进行一对一包保联系，每周联系服务不少于2次，及时发现问题。“早识别”是要加强对重点人群的健康监测，对可能出现的新冠重症风险的苗头和倾向性症状，要及时识别。“早干预”则是在基层配备必要的氧疗设备，如氧气袋、氧气瓶、制氧机，以及便携式的指夹、脉搏式血氧仪监测血氧。一旦发现异常，迅速给予吸氧和相应的药物治疗。“早转诊”则是发现需要转诊的患者要及时转到上级医院接受治疗。

“目前，全国98.7%的乡镇卫生院和社区卫生服务中心开设了发热诊室，基层发热门诊诊疗量占比超过全国发热门诊的60%以上。”聂春雷介绍，为了做到及时转诊，每个乡镇卫生院和社区卫生中心要配备一辆救护车，纳入各个县域的120急救系统统一调度。对于高龄合并慢阻肺、糖尿病、心血管疾病这些基础性疾病的感染者，第一时间要转诊到有救治能力的医疗机构，可以直接转到三级医院。三级医院都要包片，“一对一”指导县级医院加强医疗救治工作。

多措并举缓解基层药品短缺问题、提高诊疗水平

近期，许多乡镇卫生院和村卫生室普遍存在药品短缺、问诊量激增的问题。

聂春雷指出，针对药品短缺问题，国务院联防联控机制物资保障组建立了日调度制度，每天统筹调度药品和其他重点医疗物资，现阶段优先保障农村地区用药。各地要通过物资保障组，加强供需对接，及时解决药品短缺问题。聂春雷说，鼓励地方政府集中采购，例如山西省对有些药品，实行省里统一采购，直接配送到乡村，加快了药品配送。同时，坚持中西医结合，合理选用西药、中成药和中医药汤剂。

如何确保诊疗质量，关乎着“保健康、防重症”的第一道关口。首都医科大学全科医学与继续教育学院院长吴浩指出，第一，要组织学好用好第十版新冠诊疗方案，加强对基层医务人员培训。国家卫生健康委也正在委托中华医学会制定基层诊疗与服务指南，近期应该就会发布。第二，要充分发挥县域医共体、远程医疗的作用。第三，要发挥村医乡医人熟地熟优势，对重点人群做到“早发现、早识别、早干预、早转诊”。虽然抗病毒没有特效药，但是早期发现和使用一些抗病毒药物是有用的。同时要特别关注基础疾病的诊疗。第四，我国地域辽阔，一些村乡医掌握了很好的中医药使用办法。“我们鼓励因地制宜地利用当地优势的中医药资源去治疗、改善新冠病症。”吴浩说。