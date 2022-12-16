本报北京12月15日电 （记者王美华）国务院联防联控机制15日召开新闻发布会，介绍基层医疗服务保障有关情况。

“当前，疫情防控的工作重心从防控感染转到医疗救治。”国家卫健委新闻发言人米锋表示，要根据疫情形势、病情轻重、缓急程度等合理分配医疗资源，进一步提高服务效率和质量；强化重点人群的健康监测和服务保障，及时提供咨询指导；加强基层医疗卫生机构发热门诊设置，筑牢基层首诊的第一道防线。

国家卫健委基层卫生健康司司长聂春雷表示，对高龄患基础疾病的老年人提供分类分级服务：第一类是一般人群，即低风险人群，对这类人群主要是要加强健康教育，没有接种疫苗的，要动员他们及时接种疫苗；第二类是次重点人群，是具备一定风险的人群，这类人群要在一级服务的基础上，加强居家观察，及时提供用药指导，发现有基层解决不了的问题，就要及时转诊；第三类人群主要是风险比较高的人群，年龄比较大的、80岁以上的，而且基础疾病不是很稳定，过去可能也没有加强免疫接种，对这类人群，如果发现有新冠的情况，就要进行评估，根据需要及时转到上级医院。

聂春雷介绍，为提升基层应对能力，各地防控领导机制要切实发挥作用，动员各方力量支持社区和乡村医疗卫生机构开展工作，形成疫情防控合力；要为基层提供必要的设备条件，特别是要将药品和抗原检测试剂盒配备充足；切实增加基层人力，短期内可通过二三级医院下派基层、招募近五年内退休医务人员、将在其他岗位的卫生专业技术人员充实到基层医疗卫生机构。同时，要切实发挥家庭医生的作用，推进重点人群签约全覆盖，确保有需求时能联系到家庭医生。此外，要积极发挥医联体、医共体作用，加强对成员单位发热诊室（门诊）建设运行情况指导。统筹医联体内人员调配，畅通双向转诊通道，加强对基层的技术支持、培训、指导。