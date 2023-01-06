直播预告：癌症本可治，重在早发现

为了持续提高百姓对高发疾病防治的认知，《健康医“声”说——高发疾病防治科普讲堂》专栏正式开讲。《健康医“声”说》科普专栏将邀请权威医学专家，为大众普及临床中高发疾病的防治知识。

1月6日15:00，中国科学院大学宁波华美医院（宁波市第二医院）胸外科主任、胸部肿瘤中心主任赵国芳将做客“人民好医生”直播间，为大家带来早期肺癌的科普知识。

专家介绍

赵国芳，二级主任医师、博士生导师，宁波市临床医学品牌学科呼吸系统疾病诊疗中心带头人；国科大宁波华美医院（宁波二院）胸外科主任、胸部肿瘤中心主任。任宁波市医学会胸腔镜学分会主委；浙江省医学会胸外科学分会副主委；中国医药教育协会胸外科专委会常委；世界华人医师协会胸部肿瘤专委会常委；欧洲胸外科医师学会（ESTS）Active Member。

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