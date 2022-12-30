老年人出现症状何时需要就医？感染后要注意什么？——权威专家解答防疫热点问题

老年人免疫力相对较低且多有基础疾病，感染新冠病毒后需要予以更多关怀和重视。老年人出现症状何时需要就医？感染后要注意什么？围绕公众关注的热点问题，国务院联防联控机制组织权威专家作出专业解答。

问：老年人出现咳嗽发烧症状，如何判断是否需要就医？

答：对于老年人要加强观察。家人应了解老年人的基础心率、基础血压、基础体温以及基础的呼吸频率等情况，如果有条件，还要了解老年人尤其是有心肺疾病老年人基础的外周血氧饱和度。一旦感染，需要观察这些基础数据的变化以及老年人意识状态、精神状态、大小便、进食等方面情况。

出现以下情况要考虑就医：一是症状持续或加重，比如发热持续甚至有加重倾向。二是出现新的症状，比如出现胸痛、呼吸困难、大小便失禁，或者突然出现肢体特别是单侧肢体不能运动，或者出现不能进食、恶心呕吐、嗜睡、不认人、定向障碍等现象，这些都是危险的信号。三是老年人基础疾病加重，比如患有冠心病的老年人出现心绞痛，患有慢阻肺或哮喘的老年人这两种疾病加重。对于基础疾病本身不太稳定的老年人、80岁以上未接种过新冠病毒疫苗的老年人，更需格外重视。

问：对于语言表达能力受限的老年人，护理人员如何第一时间识别其不适症状？

答：护理人员要了解新冠病毒感染的常见症状，包括全身症状，如发热、头痛、全身酸痛、畏寒等，以及局部症状，如咽痛、咳嗽、流鼻涕、咳痰、打喷嚏，甚至味觉和嗅觉丧失等。老年人的症状可能不典型，其发病可能具有隐匿性，出现精神状态不好、意识状态不好、乏力、不愿意吃东西等情况。有的老年人稳定能力下降，比如走路原本正常但最近走路有点打晃。这些可能都是感染的线索。当老年人出现上述症状时要对其进行体温监测，早期发现体温升高。此外，出现没有原因的心率增快或者呼吸频率增快，也可能是感染的信号。

问：老年人感染后生活和用药需要注意什么？

答：老年人感染后，在加强观察和监测基础上还要注意：清淡饮食，建议少食多餐；保证睡眠；补充适量水分，建议结合体温和出汗情况少量多次适当补充。

老年人使用退热药物需慎重，体温越高、年龄越大用药越要慎重，防止老年人用退烧药后一次大量出汗造成虚脱甚至低血压。退烧要缓，可以用物理手段退热。在应用退热药时避免多种药物共同使用。中成药可以选用一种，不要将多种同一作用的中成药同时应用。

患有高血压的老年人，在发烧期间特别是使用退烧药时，如果血压已经低于正常水平，降压药可能需要减量甚至停用，待血压恢复正常再按照常规剂量使用。老年人在感染后可能吃饭很少，使用降血糖药物时要监测血糖变化，防止低血糖发生。

此外，老年人感染后稳定能力下降，特别容易跌倒引发骨折，因此，老年人在出现发热等情况比较虚弱时，一定要防止跌倒。