权威专家解答防疫热点问题

当前，新增感染者处于快速增长期，新一波疫情高峰来临，部分人群感染后出现临床症状，包括发热、肌肉关节酸痛、咽喉肿痛等表现。感染了奥密克戎变异株出现发烧如何处理？如何判断症状加重需尽快就医？围绕社会热点关切，国务院联防联控机制有关专家作出解答。

问：感染了奥密克戎变异株出现发烧如何处理？

答：如果感染新冠病毒后出现发烧、咳嗽、咳痰、咽痛、咽干等症状，可以对症用药，但是无需囤药或大量购买药物。

体温低于38.5摄氏度的时候，可以通过适当多饮水、物理降温等方法缓解。当体温高于38.5摄氏度时，或体温未升至38.5摄氏度，但有明显不适、影响休息时，可使用退热药。

需要注意的是，退热药在使用时，一定注意每日的服药次数、最大服药剂量，尽量避免与复方“感冒药”等含有退热成分的药物联合使用。退热药大多都含有对乙酰氨基酚或布洛芬成分，如果只有发热，其他的症状不明显，可以选择其中一种单一药物即可。

问：感染后怎样更好康复？

答：目前奥密克戎变异株病毒致病力下降，大部分新冠病毒感染者都可以居家监测治疗。

感染新冠病毒后，居家监测治疗期间可能出现无力、疼痛、嗅觉味觉减退等功能障碍，大多会随着病情好转而缓解，如持续不缓解需要及时就医进行专业评估及处理。

假如遇到体温超过38摄氏度，伴头痛、全身酸痛等症状，首要任务是休息。此时体能非常有限，很容易疲劳，需要合理安排自己必须完成的日常任务，保证充足的休息时间。例如，若高热期仍需要自己做饭，可以在各种降温措施的有效期即退热时间段内做饭、吃饭，之后马上继续卧床休息。

问：居家患者如何判断症状加重需尽快就医？

答：感染者如出现以下情况，应尽快就医：一是出现呼吸困难和气短；二是经过药物治疗后仍发烧超过38.5摄氏度，持续3天以上；三是原有基础病加重，用药也控制不住，或出现心前区疼痛；四是儿童出现嗜睡、呕吐、腹泻、拒食等情况；五是孕产妇出现头痛头晕、心慌气短或者胎动异常等情况。

专家提醒，有呼吸疾病的患者感染后容易给原发基础疾病带来进一步变化，患者可以及时监测血氧饱和度，了解病情是否有变化。

《 人民日报 》（ 2022年12月25日 04 版）