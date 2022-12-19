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如何做好孩子的防护？权威解答来了！

2022年12月19日08:02 来源：全国妇联女性之声

　　疫情期间，家长们普遍都很关心下面这些问题：如何做好儿童日常防护？孩子咳嗽发烧，什么情况可以在家照护？什么时候需要立刻就医？儿童感染后如何用药？

　　想知道来自医生的权威解答，那就快来看看下面这条视频吧！

　　儿童优先，母亲安全。做自己健康的第一责任人。

    （来源：全国妇联妇女发展部、家庭和儿童工作部）

(责编：曹淼、李源)


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