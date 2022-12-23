感染奥密克戎的人群会不会留下后遗症？“复阳”的可能大吗？【科学防疫小贴士】（50）

问

感染奥密克戎变异株后会不会留下后遗症？

答

首都医科大学附属北京朝阳医院副院长 北京市呼吸疾病研究所所长 童朝晖：医学上对后遗症定义是某些器官组织损害以后，功能不能恢复或者部分恢复。比如：脑血管病后遗症，卧床偏瘫等很难恢复或者部分恢复；脊髓灰质炎是传染病，患病后会留下小儿麻痹的后遗症。感染新冠后某一段时间内存在的症状，比如：患病后，患者在一段时间内还会憋气、咳嗽，但是随着时间的推移，它是可以恢复的。

目前还没有证据表明感染奥密克戎后会导致后遗症。

目前国内外对新冠后症状的研究，针对的是之前的原始株，包括德尔塔等。奥密克戎由于发生流行的时间比较短，目前国内还没有对感染奥密克戎后症状的观察。但是，感染奥密克戎的患者90%以上是无症状和轻型，而且症状主要表现在上呼吸道，比如：低中热、咳嗽、咽痛等，患者5天或7天就好了。从常识上讲，应该不会有后遗症，因为它在上呼吸道，没有影响到我们身体内的器官和组织，至少目前国内外没有相关的文献来支持这个说法。

问

感染奥密克戎的人群存在多大程度“复阳”的可能？

答

北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强：“复阳”应该称为“再检出”，是指在新冠病毒感染后恢复期，核酸检测阴性后再次复查核酸或抗原阳性。

“复阳”的原因：恢复期患者的体内仍然残留病毒核酸，会出现时有时无的情况；部分抗病毒治疗停药后病毒复查阳性；个别免疫功能低下的患者，病毒核酸检测阳性可以持续较长时间。目前使用抗原检测由于敏感性低，同时存在自我采样不规范也会出现“假阴性”，因此，若抗原检测阴性，还是要以核酸检测结果为准。

从“复阳”的发生率来看，对既往原始毒株的“复阳率”研究显示在5%—15%，目前对奥密克戎毒株的“复阳率”还没有太多的研究数据。

“复阳”传染性：针对原始毒株感染出现“复阳”研究显示，复阳者未能分离到病毒，也没有复阳导致进一步传播的报告。而且，复阳患者病毒载量都比较低，因此，传染性非常低。但复阳后还是建议戴口罩，避免可能的传播，尤其是接触老年人时。

“复阳”危害：复阳后症状大部分轻微或无症状，不需要治疗处理，个别仍然残留一些症状，如咳嗽、咳痰、咽喉痛、嗅觉味觉下降等。

来源：央视新闻客户端、

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