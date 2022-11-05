戴口罩还能有效预防新冠病毒吗？专家解答

人民网北京11月5日电 （记者孙红丽、闫妍）国务院联防联控机制今日召开新闻发布会，介绍科学精准做好疫情防控有关情况，并答记者问。

会上，有记者问，奥密克戎传播速度快，隐匿性强，有研究显示BA.5的R0值非常高，在这种情况下普通的戴口罩、保持社交距离等防控措施是否还能有效预防新冠病毒？

对此，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，目前采取的防护措施包括戴口罩、手卫生、社交距离等，对控制病毒传播、预防感染还是非常重要的手段，仍然在变异株流行中发挥很好的作用。

王贵强说，奥密克戎变异株现在传染性明显增加，并且新的变异株传染性更强，导致防控难度明显加大。由于变异株的传染性非常强，如果不进行主动筛查，大量的无症状感染者将作为重要的传染源导致病毒的快速传播、播散甚至暴发。我国目前的疫情防控策略运用得当，还是能够有效控制新冠变异株的传播和暴发的。

王贵强进一步介绍，研究表明，戴口罩尤其是感染者戴口罩可以大大降低传播风险，有效阻断传播链条，控制疫情进一步扩散和暴发。尤其在密集的人群以及在室内，一定要戴口罩。

规范戴口罩也非常重要，戴口罩一定要盖住口鼻，在鼻托的地方要密闭，保持和脸贴合紧密。同时，摘口罩的时候要两个手摘，不要碰到口罩外部，一旦病毒污染口罩表面，手抓取以后可能污染你的手，导致进一步传播的可能。同时，口罩的佩戴一般4小时左右更换。

除此之外，手卫生、社交距离也是对奥密克戎新的变异株行之有效的防控手段。个人的良好卫生习惯，比如打喷嚏、咳嗽的时候要盖住口鼻，避免飞沫四溅，也是很有效的手段。