国务院联防联控机制综合组提出防疫政策“五个不得”

人民网北京1月29日电 （记者闫妍）1月29日，国务院联防联控机制新闻发布会在京举行。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，各地要加强应急值守、快速反应，既要科学精准落实防疫措施，又要对群众饱含温情，解决实际困难，坚决防止“简单化”“一刀切”。

“近期，一些群众遇到返乡受阻问题，国务院联防联控机制综合组已进行核实，并及时反馈地方要求立即整改。”米锋说，有的地方已经做了政策调整，但个别地方仍存在“不允许低风险地区群众返乡”“强制要求返乡群众自费集中隔离”“随意延长集中隔离和居家健康监测时长”等情形，群众反应强烈。

米锋表示，对此，国务院联防联控机制综合组对执行防疫政策再次提出明确要求，概括起来就是“五个不得”：不得随意禁止外地群众返乡过年；不得随意扩大限制出行范围；不得将限制出行的范围，由中、高风险地区扩大到所在地市及全省；不得对低风险地区返乡群众采取强制劝返、集中隔离等措施；不得随意延长集中隔离观察和居家健康监测期限。

米锋介绍，国家卫生健康委官网开设“春节返乡路”留言板，群众在返乡途中遇到“层层加码”等问题，可以在这里反映，国务院联防联控机制综合组将认真核实、督促整改。