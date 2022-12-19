哪些人不适合用布洛芬和对乙酰胺基酚？

新冠疫情期间，居家治疗怎样合理用药？人民好医生健康顾问专家、郑州人民医院主任药师陈楠提醒，要注意药物禁忌，肾功能严重受损的患者不能用布洛芬，肝功能严重受损的患者不要用对乙酰胺基酚。

陈楠介绍，家庭备药时，较多家庭会准备退热类的西药布洛芬和对乙酰胺基酚，中成药连花清瘟、宣肺败毒颗粒，金花清感等。

陈楠提醒，需要关注药物的使用禁忌，比如布洛芬和对乙酰胺基酚，哪一个更加安全？针对一些肾功能严重受损的患者，布洛芬是一定不能用的。针对肝功能严重受损的患者，对乙酰胺基酚是不可以使用的。

在服用中成药时，要注意其中是否含有麻黄。因为含有麻黄的药物有升压的作用，高血压的人群用药需要监测血压，但它不是一个绝对的禁忌。

孩子、老人、孕妇是新冠疫情中需要关注的风险人群。3至6个月大的孩子，可选择对乙酰胺基酚，6个月以上的孩子可以选择布洛芬。同时，剂量控制非常关键，孩子的肝肾功能发育不完善，很容易受到药物的影响，因此家长一定要关注对乙酰胺基酚引发的肝功能损伤甚至是肝衰竭的问题，不可以过量使用。不能因为觉得孩子的烧退不下来，家长一着急就赶紧多给孩子一剂，这是不可以的。使用乙酰胺基酚至少间隔4个小时，布洛芬至少间隔6个小时。

“要防止老年朋友为了尽快退热一次吃很多种药，尤其是一些中成药含有相同成分，同时吃相当于重复给药。对孕妇来说，用对乙酰胺基酚相对安全。”陈楠表示。（孝金波、崔文睿）