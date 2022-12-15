辉瑞新冠药，“阳了”就能吃？

据国内多家媒体12月13日报道，多个互联网医药平台已开始或即将放开销售辉瑞研制的奈玛特韦片/利托那韦片组合包装（Paxlovid）新冠口服药，患者只需上传核酸或抗原阳性证明、被诊断为新冠病毒感染，即可开具处方线上购买，价格接近3000元每盒。但随后相关平台否认上述消息，其应用程序和网页上也已无法找到预售信息。

辉瑞新冠药，真的阳了就能吃吗？

用药限制多，警惕副作用

首先，Paxlovid在美国食品药品监督管理局（FDA）只被批准用于治疗12岁以上、有轻度至中度症状、同时病情恶化风险较高的新冠病毒感染者。在我国和欧洲，都仅被批准用于治疗成人伴有进展为重症高风险因素的轻至中度的新冠肺炎患者。换句话说，该药并不适用于重症风险较低人群，例如无基础病、接种疫苗的年轻人。

同时，辉瑞公司公布的EPIC-HR（指对高危患者的新冠肺炎的蛋白酶抑制进行评估）研究指出，该药有比较广泛的药物禁忌。Paxlovid是一种强效的CYP3A抑制剂，而CYP3A是人体内非常重要的药物代谢酶，超过50%的临床用药由CYP3A代谢。因此，服用Paxlovid或大幅增加CYP3A代谢药物在人体血液中的浓度，这可能带来非常严重的药物反应副作用。

根据Paxlovid的说明书，该药禁止与治疗高血压和前列腺增生常用药阿夫唑嗪，抗心绞痛药雷诺嗪，抗心律失常药胺碘酮、决奈达隆、氟卡尼、普罗帕酮、奎尼丁，抗痛风药秋水仙碱，心血管药依普利酮、伊伐布雷定，常用降脂药洛伐他汀、辛伐他汀，偏头痛药依来曲普坦，以及西地那非等数十种药物共同使用，否则可能产生严重甚至威胁生命的反应。同时，还有部分常用药，如华法林、地高辛、克拉霉素、红霉素等在与Paxlovid共同使用时，需密切监测血液药物浓度或调整剂量。

以色列是全球最早批准使用Paxlovid的国家之一。根据以色列最大医疗服务组织Clalit发布的医疗指南，Paxlovid仅给高龄或患有某些疾病的“高危人群”使用，且在使用该药之前，患者必须向医生或药剂师报告病史，特别是过敏以及肝脏、肾脏疾病，还必须报告正在服用的任何其他药物，包括膳食补充剂和草药，在接受Paxlovid治疗期间，不得在未告知医生的情况下服用任何新药。

药效或对年轻人不明显，对老年人更有效

今年9月，Clalit研究团队在《新英格兰医学杂志》发表论文，根据其提供的相关数据，2022年1月9日至3月31日，该组织有约116万5千人感染新冠病毒，其中40岁以上的高危人群约15万人，而高危人群中近4万人存在“医疗禁忌”无法使用Paxlovid，在符合条件使用该药的约11万患者中，真正接受其治疗的仅有3902人，占比不到4%。

统计结果显示，在65岁以下人群中，接受Paxlovid治疗的患者平均每10万人每日有15.2人住院，而未接受该药治疗的患者平均每10万人每日有15.8人住院。在65岁以上人群中，接受Paxlovid治疗的患者平均每10万人每日有14.7人住院，未接受该药治疗的患者平均每10万人每日有58.9人住院，这表明Paxlovid可能对年轻人效果并不明显，对老年人更有效。

不过，研究团队坦言，不知道为何大量符合条件的患者没有接受Paxlovid治疗，其中可能存在无法解释的“选择机制”，这或对论文结论造成影响。今年1月20日，以色列《国土报》报道称，该国医疗服务组织在提供Paxlovid上面临复杂挑战，原因既包括其药物禁忌过多，医生需慎重考虑是否提供给患者，也包括不少患者因担忧药物副作用而拒绝接受治疗。(本报驻以色列记者 胡定坤)