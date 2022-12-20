中疾控：尽快完成新冠疫苗加强免疫，可以起到更好的保护效果

人民网北京12月20日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就重点人群医疗服务有关情况召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，随着时间的流逝，接种新冠病毒疫苗产生的免疫力会有所减弱，那么新冠病毒疫苗是否只有6个月的有效期？有些人全程免疫接种完成已经过去很久了，现在再进行加强免疫接种还有用吗？

对此，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，新冠病毒疫苗接种之后产生保护作用，一个是会产生抗体，另一个是会产生细胞免疫，也会产生免疫记忆。接种疫苗之后，随着时间的推移，抗体水平会下降，另外，随着病毒的变异，免疫逃逸也在增强，使得抗体的作用在进一步削弱。但是，细胞免疫尤其在预防重症和死亡方面起到的作用是比较持久的。

王华庆表示，研究表明，通过接种加强针，一方面可以唤起机体的免疫记忆细胞，另一方面，也会提升抗体水平，进一步巩固对重症和死亡的预防作用。所以，没有完成加强免疫的，只要符合接种条件，应尽快按照免疫程序的规定完成加强免疫，以起到更好的保护效果。

“当然，我们后续应系统地对加强免疫的效果进行评估，不断完善免疫策略。”王华庆表示，在将来，不管是疫苗研发还是改进现有疫苗，要从两个方面来着手：第一个，要巩固实现持久的、广泛的保护性免疫力；第二个，要从阻断感染、防止传播方面做进一步的努力。