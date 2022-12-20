新冠特效药可以自行服用吗？专家：要在医生指导下使用

人民网北京12月20日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就重点人群医疗服务有关情况召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，群众是否有必要使用新冠特效药，是否自行服用，尤其是对基础性疾病的老人等高风险人群？

对此，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，目前新冠病毒感染以后，大部分表现为轻型或者无症状，但是也有少部分患者表现为肺炎，尤其是有基础病的老年人和没有打疫苗的老年人，这些人群属于重症的高风险人群，要进行早期干预。

“第九版诊疗方案中推荐了抗病毒药物，包括单克隆抗体、奈玛特韦和阿兹夫定，早期使用可能减少重症的发生，缩短病程和排毒的时间。”王贵强表示，目前这三种抗病毒药物都要在医生的指导下使用，尤其是单克隆抗体，需要静脉给药，需要在住院时间使用，在门诊或者家里不适合使用。

王贵强说，奈玛特韦是属于小分子抗病毒药，可以有效降低重症风险，适应症人群是轻型和普通型，使用的时候要特别注意药物之间的相互作用，有些药物使用，比如有基础病的老年人正在用的辛伐他汀、胺碘酮等药物，是不能同时使用奈玛特韦，所以要在医生的指导下使用。

“阿兹夫定也是小分子抗病毒药，是治疗艾滋病的药物，发现在新冠治疗的过程中可以缩短病程、降低病毒水平、改善症状，所以批准上市，在新冠中可以使用。同样，这个药物也有一些注意事项，包括孕产妇不能使用，有严重、中重症肝肾损害要慎用，所以也要在医生的指导下。”王贵强表示。

他强调，抗病毒治疗使用后虽然可以缩短病程，降低重症的风险，但是要在医生的指导下使用，不能在家里随便使用。