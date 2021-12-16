药品说明书是传递药品信息的最直接、最重要的手段。一项调查显示，近六成人每次吃药前都看说明书。不过，也有不少人一看说明书就犯晕，觉得专业术语看不明白，内容太多抓不住重点。没关系，今天药师就来给大家为药品说明书“划重点”。抓住这几个关键词，轻松读懂药品说明书。

【药品名称】

认清药品通用名 避免重复用药

一药多名往往是导致重复用药的主要原因。临床上这样的案例也时有发生， 35岁女白领突然皮肤发黄入院，检查发现该女子为急性肝衰竭。究其原因竟是因为想让感冒早点好，自行服用了多种感冒药，其成分都是对乙酰氨基酚，最终导致重复用药酿成大祸。

药品说明书第一项就是药品名称，包括通用名（中文汉字、拼音、英文）、商品名和化学名。

药品的通用名 是国家药典采用的法定名称，是在全世界都可以通用的名称，不论哪个厂家生产的同种药品都只能使用的名称。例如：市面上的蒙脱石散有多个厂家生产，但通用名都是一样的。

商品名称 是生产厂家或企业的产品注册商品名。商品名称就像是企业给自家的药品取的爱称，比如大家熟知的“思密达”就是一个商品名，它的通用名字是蒙脱石散。

只要我们能辨别清楚药品的通用名，就能避免重复用药。通用名一样的药物其实就是同一种药，在使用中要谨慎，以防用药超量。

【适应症】

对“症”下药 也别自己乱“开药”

看说明书中的适应症可以让我们知道这个药品是用来治疗哪些疾病的。这个部分可以让我们知道药品的适应症是否符合自己的病症。但不同的疾病也可能会有相同的症状，但未必应用同一种药物。

比如腹痛，健身房虐腹过度引起的腹痛使用非甾体类抗炎药进行止痛是合理的，可如果是溃疡引起的腹痛使用同样的药物就可能会诱发出血了。

此外，在药品说明书中经常出现专业术语，如果遇到了晦涩难懂的部分千万不要臆想猜测，此时就要仔细向医师或者药师询问了。

【用法用量】

服药时间和用量 你未必真的懂

这个部分往往是大家最关注的，用法用量通常是指给药的次数、频次以及给药途径。说明书中的饭前饭后具体是饭前多久饭后多久呢？可能和大家想象的不一样。

说明书中的“饭前服”一般指用餐前半小时服用；“饭后服”一般指用餐后15至30分钟服用；“饭时服”一般指用餐的同时服用；“睡前服”是指睡前15至30分钟服用；“空腹服”是指清晨或饭前1小时或饭后2小时服；而“顿服”并不是指每顿饭后服药，而是指将一天的用药量一次性服下。外用的药物千万不能口服。

说明书中药品的用量，有些不是写几片，而是写的mg、ml，这就需要我们学会看药品规格。比如：酒石酸唑吡坦片10mg*7片，医嘱：5mg/次，睡前。那么5mg是10mg的一半，即每天睡前15至30分钟服用半片。

【不良反应】

不良反应多≠药品不安全

提到药物的不良反应，多数患者都是闻之色变的，如果不良反应写着尚不明确就内心不安，不知道会发生什么。不良反应罗列多项更是害怕，内心矛盾，害怕发生在自己的身上。

实际上说明书中的不良反应越详细，说明对这个药品的研究越完善，有助于我们在使用时更好地发现和处置不良反应。仔细阅读说明书，特别是“注意事项”及 “禁忌症”两项，严格按照说明书用药可以避免一定的不良反应。

说明书中的不良反应并不是都会出现，不良反应的发生与很多因素有关，如年龄、身体基础疾病、生活饮食习惯等。即便是出现了不良反应，也可以根据不良反应的严重程度进行用药的调整以及一些对症的治疗。

【贮藏和有效期】

药片有“脾气” 不是都放冰箱就一定安全

不少人取回药后一起全放在冰箱里，觉得放冰箱能保鲜，药品会安全。其实不然，比如说糖浆剂，温度过低的话可能会降低药物的溶解度，导致药物的浓度与标注不符。

说明书中的这个部分会说明贮藏的一些条件和要求。说明书中的阴凉处是指不超过20℃；凉暗处是指避光并不超过20℃；冷处是指2℃～10℃；常温（室温）是指10℃～30℃；除另有规定外，未规定贮藏温度的一般系指常温。

药品在适宜的条件下贮藏是保证药品质量和有效的重要条件之一，如果贮藏方法发生了改变，药品的有效期就只能作为参考，而不是一个确定的保质时间了。文/李芳 （北京清华长庚医院）