加快新冠肺炎有效药物的研发进程

当前，新一轮新冠肺炎疫情又在国内部分地区出现。10月17日以来，国内出现多点散发本土疫情，呈快速发展态势，一周之内已波及11个省份。感染者大多有跨地区旅游活动经历，疫情进一步扩散的风险仍不可小觑。病毒传播范围之广、速度之快，引人担忧。如何更好地提高疫情防控成效，成为各界关注热点。在10月23日举办的第五届中国创新药论坛上，多位专家表示寻找新冠肺炎的有效用药，是当前医药研发领域的主要发力点之一。

新冠肺炎疫情暴发后迅速席卷全球。疫情的“全球大流行”，到目前已造成2亿多人确诊感染，夺去了400余万人的生命。面对这样一场大规模传染病流行，全球医药卫生领域紧急行动起来，在疫情防控、疫苗研发、临床治疗等领域投入了巨大资源，试图在疫苗和临床治疗药物的研发上取得突破，以求尽快遏制疫情快速传播势头，从根本上战胜病毒。

然而，新冠病毒的“狡猾”程度远超想象，不断变异的毒株如“德尔塔”病毒，在印度等人口大国疯狂肆虐，病毒的毒性和传播力不断增强，这对疫苗的安全有效性是一个考验。尽管生物医药领域的专家学者尝试了各种方法，但人类当前对新冠病毒的了解依然有限。在与病毒夺命的赛跑中，我们既需要加快接种疫苗，建立免疫屏障，也需要加紧研发有效药物，让人们面对这种超级传染病时更有底气和安全感。

早在疫情暴发初期，曾被用于治疗非洲埃博拉病毒的“瑞德西韦”就对防止重症患者病情加重发挥了积极作用。从该药的三期临床试验结果来看，瑞德西韦降低了患者发展到疾病更严重阶段的可能性，加快了患者恢复健康的速度。不过，面对不断变异的毒株和增强的毒性，瑞德西韦还不足以形成对抗新冠病毒的特效屏障。

而前不久，据媒体报道，美国药企默沙东正在研发一款治疗新冠的药物——莫那比拉韦（Molnupiravir），试验数据显示，它不仅能让住院或死亡概率直降50%，而且对变异毒株也有效，并且使用方便，仅口服而不需要静脉注射。据该公司称，当前正计划尽快向美国食品药品监督管理局（FDA）提交紧急使用授权申请。

中国的医药企业也在不断加快有效药物研发进程。今年9月，国药集团中国生物下属企业天坛生物研制的静注COVID-19人体免疫球蛋白（pH4），获得国家药品监督管理局颁发的《药物临床试验批件》，批准开展临床试验，这是全球首款采用新冠灭活疫苗免疫后血浆制备的新冠肺炎特异性治疗药物，目前全球尚无同品种上市，这是从另一技术路径研发特效药的重要尝试。

除此之外，全球还有多款药物正处在三期临床试验阶段，若研发进展顺利，预计今年年底至明年将陆续有新冠治疗药物上市。无论是瑞德西韦、莫那比拉韦，还是特异免疫球蛋白、中和抗体，人类在生物医药科技领域的进步与求索，是我们与病毒较量的底气和支撑。在这场与病毒夺命的赛跑中，我们期待新冠“特效药”研发能够快马加鞭，像青蒿素之于疟疾一样，能够早日将人类从疫情的泥淖和阴霾中解脱出来。（作者：贾瑜 系媒体评论员）