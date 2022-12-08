居家时判定感染了新冠病毒如何应对？服用中药要注意什么？——权威专家回应防疫热点

奥密克戎病毒致病性在减弱，若居家时出现类似于感冒的症状，如何判定是否感染了新冠病毒？若感染，服用中药要注意什么？国务院联防联控机制组织权威专家——首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉、北京大学第一医院感染科主任王贵强就公众关心的问题接受采访。

1．问：若居家时出现类似于感冒的症状，如何判定是否感染了新冠病毒？感染了如何应对？

王贵强：从当前全国病例来看，感染奥密克戎毒株后以上呼吸道症状为主，重症化的比例明显降低。随着疫苗接种的普及，逐渐形成了一定程度的免疫力，病毒致病力下降。

我们强调分层诊疗和救治，一般病人可居家观察治疗，重症或有重症风险的病人需到医院进一步诊治。居家时若出现发热咳嗽等症状，可用解热镇痛药，物理降温或者在医生的指导下吃一些中药、抗病毒药等，同时建议抗原自测。

做完抗原检测后，如果是阳性应及时上传报备，并密切监测自己的身体状态，观察是否有异常症状，如果有明显的病情变化，比如呼吸困难、气短、基础病加重等，要及时跟社区医生联系报备，必要时到医院进一步诊疗救治。

2.问：若感染病毒，服用中药要注意什么？

刘清泉：从原始株到德尔塔再到奥密克戎，病毒的致病性越来越弱，而传染性强了。从中医角度看，核心病机的变化是一种风热夹湿夹毒的特征，表现出来的症状可能一是发烧，热程大概是1至2天；二是咽喉疼痛、咽干；三是乏力，有些人会在发烧前或者发烧中出现骨节酸痛、全身酸痛等。随着3至5天的变化，这些症状会逐渐消失。

对这种风热引起的外感类疾病，治疗上一般给予病人具有疏风、清热、化湿、解毒、解表功效的这一类中成药物。