感染了新冠什么情况下需要服用中药？北京中医医院院长详解

人民网北京12月9日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就中西医结合医疗服务保障召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，如果感染了新冠，什么样的条件下需要服用中药？中药应该如何选择？

对此，北京中医医院院长刘清泉表示，中医药治疗新冠肺炎有很好的效果。具体有以下几个方面：

第一，对轻型和普通型，如果第一时间内采用中医药治疗，在出现症状时就开始用药，不仅可以改善症状，尤其像奥密克戎变异株，可以改善发热、咽喉疼痛、全身骨节酸痛、乏力等症状，还可以缩短病程时间。同时，向重症和危重症转化的情况大大减少。

第二，对于重型和危重型患者，中西医结合，发挥各自的优势。中医药在改善发热、促进炎症吸收、改善胃肠功能等方面具有很好的作用，对于抢救的成功率具有非常好的价值。

第三，对于重点人群，东南西北各不一样，根据当地的气候和人的体质特点，开展对密接人员等重点人群的干预，可能是药食同源的中药干预，也可能是中医非药物的干预，促进关口前移，取得了很好的效果。比如对于无症状感染者，通过干预，能够减少确诊人数。

第四，在康复患者有需求的情况下，中医讲“瘥后防复”，用中药、针灸、推拿以及传统功法等，能够促进肺功能改善，改善乏力等症状。同时对于情绪的舒缓、增强体质、提高免疫力等也发挥了非常好的作用。

刘清泉表示，总体来讲，凡是具有疏风清热、化湿解毒、清瘟宣肺功效的治疗感冒的中成药，对于奥密克戎都有非常好的疗效。按照中医“三因制宜”的原则，因时因地因人，不同的地域、不同的人群、不同的季节，治疗感冒的药物是不一样的。中成药的选择范围是非常广的。但如果出现了病情加重，要及时到医院进行诊断和救治，才能保证每一位感染者的安全。