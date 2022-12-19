阳性感染者什么情况下可返岗复工？北京最新通报

人民网北京12月19日电 （记者孙红丽）随着不少居家阳性感染者已逐步康复，阳性感染者应具备什么条件才能解除居家隔离返岗复工？北京发热门诊服务能力如何？当前120急救呼入及运转情况如何？发布会上，对这些问题进行了一一解答。

返岗复工，无需进行核酸和抗原检测

北京市市卫健委党委委员，市中医局局长、一级巡视员屠志涛表示，近期北京市大量阳性感染者居家隔离康复，根据疫情防控要求和北京市实际情况，为妥善做好感染者居家康复后的解除隔离和返岗复工工作，进一步优化防控政策，经组织疾控和临床专家研究论证，对于阳性感染者解除居家隔离建议如下。

一、对于居家隔离康复感染者自出现症状之日起，居家隔离须满7天。

二、如居家隔离满7天时，未使用退烧药情况下，发热症状消退超过24小时，且其他症状好转，可解除隔离。如仍有发热症状，待发热症状消退超过24小时，且其他症状好转后，解除隔离。解除隔离后可返岗复工，无需进行核酸和抗原检测。

三、特殊行业和岗位的隔离康复和返岗要求，按照行业主管部门规定执行。

医疗机构任何情况下都不得拒运拒诊拒救

北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建介绍，经过一段时间来的紧张调度、艰苦工作，群众就医用药需求保障，虽整体仍处在紧平衡状态，但已出现趋稳向好明显态势。

徐和建表示，救死扶伤是医疗机构的天职，任何情况下对待患者都不得拒运、不得拒诊、不得拒救。要聚焦老幼病残孕等人群，社区及时摸清底数，畅通就医绿色通道，备足急救转运力量，完善各流程衔接，确保重点人群如有突发情况能够迅速送医入院。入院后，要围绕降低重症、减少病亡开展救治工作，坚持一病例一方案，让重症、危重症患者得到及时有效救治，尽最大努力降低病亡率。

发热门诊总数由94家增至1263家

屠志涛介绍，近日，北京市医疗机构发热患者就诊人次持续增加，北京市及时动态调整医疗资源，快速增设发热门诊，发热门诊总数由94家迅速增加至1263家，其中二级以上303家、社区卫生服务机构960家，最大限度保障发热患者就医。市区两级卫生健康部门对发热门诊实际运行情况加强监督检查，督促落实应开尽开，开设发热门诊的医疗机构，同时对外公布了机构地址、电话、级别、类别、接诊时间等相关信息，方便市民检索和就医。

目前120急救电话日呼叫量约为常态时的5倍

另外，随着北京疫情形势的发展，院前急救受到社会高度关注，当前120急救呼入及运转情况如何？屠志涛在发布会上说，目前，北京市院前急救工作总体平稳有序。近日，在市民朋友支持和各方面共同努力下，120急救电话呼入量略有下降，与12月9日高峰相比，12月18日呼入量下降了33.47%，但仍持续处于高位，日呼叫量约为常态时呼叫量的5倍。最近一周，120急救电话日均呼入23815次，12月18日呼入降至21199次。

医疗机构退烧药库存逐日增加

北京市药品监督管理局副局长王厚廷介绍，连日来，北京市医药物资应急保障工作专班24小时高频调度，组织动员全市药品生产经营企业、医疗机构、药店和各区专班等部门，物流运输快字当头，统筹调拨精准发力，持续加大医药物资供给，全力保障市民用药需求。

王厚廷表示，目前，北京市药品生产企业产能逐步提升；医疗机构退烧药库存逐日增加，社区卫生服务中心库存逐日增加；药品批发企业销售量逐日增加。本地保障市民用药出现一定缓解，但仍处于“紧平衡”状态。

北京市药监局提示广大市民，药品是特殊商品，每种药品都有保质期，也有相应的功能主治，用药前要看清说明书，关注用法用量，尤其是儿童药品要严格按照说明书或医嘱服用，请市民按照说明书要求储存药品。