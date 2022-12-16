筑牢医疗防线  保障人民健康（健康焦点）

北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心的医生在应用“健康大脑”智能监测系统了解居民健康状况。

新华社记者 李 欣摄

被简称为“新十条”的《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》发布后，各地各部门迅速行动，制定具体的落实举措，实施分级分类管理和救治，加强居民健康管理和服务，更加科学精准、有序有效地推进疫情防控工作，保障人民群众生命安全和身体健康。

秋冬季是呼吸道疾病的高发季。当前，奥密克戎变异株致病力明显减弱，但传播力增强，感染者数量不断增加。面对疫情防控的新形势新任务，我国的医疗卫生和疾控体系能够经受住考验吗？

国家卫生健康委副主任、国家疾控局局长王贺胜指出，近3年来，我们拥有了有效的诊疗技术和药物，医疗救治、病原检测、流行病学调查等能力在持续提升，疫苗研发和接种取得了积极进展，全人群疫苗完全接种率超过90%，群众的健康意识和健康素养明显提升。这些都为进一步优化完善防控措施创造了条件。

统筹新冠病毒感染医疗救治和日常医疗服务保障工作，及时解决群众反映的急难愁盼问题

近期，北京市120急救热线呼叫量激增，很多医院的发热门诊排起了长队……面对医疗服务需求的快速增加，我国医疗卫生体系有能力应对吗？

新十条优化措施出台后，各地各部门统筹新冠病毒感染医疗救治和日常医疗服务保障工作，及时解决群众反映的急难愁盼问题，避免发生医疗资源挤兑。

专家认为，从总体上看，我国医疗卫生事业取得了长足进步，具备应对大规模就医需求的能力。国家卫健委公布的数据显示，2021年末，全国医疗卫生机构总数超103万个，总床位数达944.8万张，分别比2012年增加8万余个和372.3万张；我国卫生人员总量达到1398.3万人，执业（助理）医师428.7万人，分别较2012年增长486.4万人、176万多人。每千人口执业医师数从2012年的1.94人增加到2021年的3.04人，接近发达国家医师配置水平。

发热门诊24小时开诊。12月8日，国务院联防联控机制印发《关于进一步优化发热患者就诊流程的通知》，要求各地要确保发热门诊24小时开诊，不得擅自、随意关闭、停诊。国家卫健委医疗应急司司长郭燕红说，按照发热门诊的设置要求，二级以上医院要做到应设尽设、应开尽开，保证全天候开放。医疗机构要进一步扩充发热门诊区域，增加诊室数量，配齐医务力量，增强发热门诊服务能力，此外，要公开发热门诊的地址、电话。

12月7日，北京市要求所有已开设的发热门诊和急诊的医疗机构原则上24小时提供服务。随后，公布了分布在各个区的303家开设发热门诊的二级以上医疗机构名单，包括地址和联系方式，方便市民就近就医。

12月8日，上海市要求医疗机构优化门急诊流程，对发热门诊进一步扩充区域、增加诊室、充实力量，尽力满足群众就医需求。

重症医疗资源基础不断夯实。国家卫健委医政司司长焦雅辉介绍，目前，全国重症医学床位总数达13.81万张，重症医学床位接近10张/10万人的水平，重症医学的医师总数为8.05万人，“可转换ICU”储备医师为10.6万人，重症专业的护士为22万人，“可转换ICU”护士为17.77万人。国家卫健委要求今年12月底之前，三级医疗机构加强重症资源的扩容和改造，其综合ICU要达到床位总数的4%。

3年来，以处置重症闻名的北京协和医院坚持疫情防控和医疗救治共抓：在发热门诊、产房分别开辟隔离产房，剖宫产孕妇将转运至负压手术室生产；感染内科在病房内设置出隔离区、缓冲区、清洁区，执行核心组/医疗组长AB角制度，确保在特殊情况下有力量可以接管整个病房……“一科一策”，更精准、更科学、更专业。

中医药疫病防治力量增强。国家中医药管理局医政司司长贾忠武说，中医药是治疗新冠肺炎的重要手段。近年来，我国建成了35个国家中医疫病防治基地，全面加强中医医疗机构发热门诊感染性疾病科、肺病科等重点科室的建设。建立了35个国家中医疫病防治队伍和33个国家中医紧急医学救援队伍，成立了中医疫病防治和紧急医学救援专家委员会，在疫情大战大考中，锤炼了一支高水平的中医疫病防治专家队伍。

覆盖城乡的基层医疗卫生服务体系不断健全，为做好新冠感染分级诊疗工作提供坚实保障

新十条优化措施提出：“具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离”。

12月9日，北京市西城区陆续分批次为全区约45万户常住人口家庭和约8000家“七小”门店送上健康防疫包，帮助居民做好健康防护，助力恢复正常生产生活秩序。居民健康防疫包里有N95（KN95）口罩、一次性医用外科口罩，连花清瘟胶囊、抗原检测试剂盒等防疫物资及药品；“七小”门店健康防疫包里包括N95（KN95）口罩、消毒泡腾片等防疫物资。

感染者居家隔离，可能会出现发烧、咳嗽等症状，慢性病患者长期居家，他们对医疗服务的需求会快速增加。我国基层医疗服务体系能否应对？

基层医疗卫生资源不断丰富。国家卫健委公布的数据显示，2021年末，全国基层医疗卫生机构达97.78万个，床位数为171.2万张，比2012年分别增加6.52万个和38.8万张；基层医疗卫生机构卫生人员数达443.2万人，比2012年增加99.5万人。目前，90%的家庭15分钟内能够到达最近的医疗点，绝大部分小病和常见病都能在基层得到解决。

家庭医生签约服务稳步推进。

“注意健康饮食，少吃糖，按时吃药，有问题随时电话联系。”在山东省东营市东营区，史口社区卫生服务中心家庭医生郭亮近日上门给血糖水平出现波动的居家老人提供体检和健康管理服务。东营区已组建242个家庭医生服务团队，对老年人、孕产妇、残疾人、慢性病患者等群体提供家庭医生签约服务。

2016年，我国开始实施家庭医生签约服务。截至2021年底，全国共有143.5万名家庭医生，组建了43.1万个团队为居民提供签约服务。除了做好高血压、糖尿病等主要慢病患者的规范管理，家庭医生还为居民提供基本医疗服务，涵盖常见病和多发病的中西医诊治、合理用药、就医指导等。

覆盖城乡的基层医疗卫生服务体系不断健全，为做好新冠肺炎分级诊疗工作提供坚实保障。12月7日，国务院联防联控机制印发《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》提出，社区卫生服务中心、乡镇卫生院要对辖区内老年人合并基础病等特殊人员实施健康监测，提前摸清底数，根据健康风险等级实施分级健康管理。要提升家庭医生签约服务覆盖率，对辖区内0—6岁儿童、孕产妇、65岁以上老年人、有基础性疾病患者等家庭医生签约服务人群建立台账，强化履约质量，丰富签约服务内涵。

郭燕红说，基础疾病比较稳定和高龄、行动不便的感染者，可以居家治疗。国家卫健委要求各地以家庭医生签约服务为重点，对健康风险比较高的特殊人群进行摸底排查和健康监测。

加强新冠病毒感染治疗药物、疫苗以及抗原检测产品的监测配备和监管，切实保障市场供应

“不用再登记，顺畅多了。”在上海普陀区一家药店，林女士买了一些退烧药和感冒药。近日，多地调整了线上线下购买“四类药品”即止咳、退热、抗病毒、抗生素类药品的管理政策，取消实名登记环节，进一步方便了群众购药。

“药物在新冠治疗过程当中不可或缺。”郭燕红说，近期，国务院联防联控机制要求县级以上医疗机构加强对症治疗药物的储备，如退烧药、感冒药、抗病毒药等。同时，要求基层的医疗机构和药品零售网点等也要做相应的准备，保证药物的可及性。

贾忠武说，以“三药三方”为代表的中药和中成药能够显著改善新冠肺炎患者发热、咳嗽、乏力等症状。国家中医药管理局将加强对治疗新冠肺炎的中药饮片和中成药的生产加工、流通供应能力的监测，及时掌握市场的产量和存量，确保重点中药品种的供应保障能力。

针对近期部分热销药品等涉疫物资价格波动情况，12月9日，国家市场监管总局发布《关于涉疫物资价格和竞争秩序提醒告诫书》，从规范价格行为、维护公平竞争等方面，对涉疫物资生产经营者划出“九不得”红线。为打击哄抬物价的行为，国家市场监管总局以电商平台为阶段重点，对相关线索进行了集中摸排，组织重点省份市场监管部门对具体线索进行逐一核查。初步发现涉嫌哄抬价格的线上药店，已转相关省份市场监管部门立案查处。

新冠病毒疫苗研发生产加速推进，接种服务不断改善。

12月4日、5日短短两天时间里，有4款各具特点的新冠病毒疫苗获批紧急使用许可。目前，我国可用的新冠病毒疫苗达13种，为人们提供了更多接种选择。

“总体上看，我国老年人的接种率不低，但80岁以上的老年人接种率较低。”国家疾控局卫生免疫司司长夏刚说，在前期工作经验的基础上，继续开设老年人接种绿色通道。各地要设立临时接种点，安排一些流动接种车，方便老人接种。对于失能和半失能老人，安排具有丰富诊疗和接种经验的医务人员上门提供接种服务。

加强抗原检测试剂供应。截至目前，国家药监局已经批准42个新冠病毒抗原检测试剂。国家药监局近日发布《关于延长新冠病毒抗原检测试剂注册证有效期的公告》，将已获准注册的抗原检测试剂的注册证有效期在原有效期基础上延长6个月，切实保障相关产品市场供应。

《 人民日报 》（ 2022年12月16日 18 版）