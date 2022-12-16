山西全力加快复工复产和服务业复苏（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报太原12月15日电 （记者胡健、付明丽）“山西规上工业企业复工复产进程明显加快，省工信厅11月底调研反馈的163户因疫情引起的区域封控、员工返岗、交通受阻问题已全部解决。目前，全省规上工业企业已复工复产93.3%，基本达到正常生产水平。”山西省工信厅厅长潘海燕表示。

国务院联防联控机制综合组日前发布优化疫情防控的十条政策举措后，山西省委、省政府第一时间作出全面复工复产的部署安排，出台了《山西省加快复工复产和服务业复苏若干措施》（以下简称《若干措施》），提出了7个方面29条具体措施。

真招实策稳经济促发展。“全力保障能源安全稳定供应”是《若干措施》的首要措施。10月份以来的疫情形势，造成部分煤炭企业一线职工不能到岗、运输不畅顶仓停产，部分建设项目因设备材料不能及时到货造成停工等情况。山西省能源局副局长苗还利表示：“对于因疫情导致停产停工的煤矿，减少验收环节和优化程序，由企业自行验收，政府有关部门不再统一组织，做到应复尽复。”今年山西将确保完成煤炭1.07亿吨增产目标，产量达到13亿吨，同时加快煤矿智能化改造，推动一批煤矿智能化矿井和智能化采掘工作面建设，为明年煤炭产量增长奠定基础。

针对商贸服务业受到冲击较大的情况，山西在元旦、春节等促消费关键节点将对山西消费工业品、老字号品牌、三品一标产品、区域公共品牌进行联合营销，发挥电子商务在引领消费升级上的积极作用。与此同时，提升旅游景区吸引力，山西年俗文化厚重绵长、年俗活动丰富多彩，将围绕“晋迎新春 团圆山西”主题，省、市、县联合旅游景区及特色民宿、餐饮、滑雪场、温泉等消费场所，举办“欢乐中国年 地道山西味”系列活动。举办2022中国非遗面食大会，开展网络直播、非遗面食体验等活动，让非遗融入人民群众日常生活。

真金白银支持复工复产。加大对重点产业链供应链“白名单”企业支持，“白名单”企业2023年1月至3月期间产值增速达到50%或100%以上的，山西将分别给予省级技改资金一次性50万元或100万元奖励。加大制造业专项支持，对列入2023年预算的技术改造、特色专业镇培育等涉企资金年底前提前下达，比例原则上不低于年初预算总额的60%，增强企业资金流动性，缓解企业资金周转难题。进一步简化创业担保贷款贴息流程。对技术改造企业给予不超过贷款额度15%的贴息支持，对个人创业者创业担保贷款财政给予全额贴息。山西还预拨山西再担保集团2023年新增资本金7亿元以上，增强融资再担保实力，促进银担合作，强化融资担保助企能力。

《 人民日报 》（ 2022年12月16日 06 版）