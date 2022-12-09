新冠感染者出现哪些症状需要到医院就诊？专家详解

人民网北京12月9日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就中西医结合医疗服务保障召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，什么样的阳性感染者可以居家？在居家隔离期间，阳性感染者应该如何根据自己病情变化用药，什么情况可以进行转诊治疗？

对此，北京朝阳医院副院长童朝晖表示，没有合并严重基础疾病的无症状感染者或者轻型感染者，是可以居家的。基础疾病处于稳定期，没有严重心肺脑肾等重要脏器功能不全等需要住院的感染者，也可以进行居家隔离观察。

童朝晖说，奥密克戎分支感染者90%以上是无症状和轻型，无症状感染者是不需要治疗的。轻型感染者有轻微症状，比如轻微咳嗽、中低热或者嗓子不舒服，可以对症处理。其实轻型感染者有轻微症状，但不影响工作、生活、睡眠，没必要用药。体温在38.5℃以下的中低热也不需要吃退烧药。如果高热38.5℃以上，可以用退烧药或者清热解毒的中成药。

童朝晖还说，有基础疾病的感染者，还应该坚持原来基础疾病的用药。年龄在65岁以上的，合并有严重的基础疾病的感染者，比如肿瘤、慢性呼吸道疾病、心脑血管疾病、慢性肾脏疾病、自身免疫疾病以及免疫抑制的感染者，并且没有完成全程疫苗接种的，要加强监测、密切关注。如果基础疾病相对稳定，但是出现了高热不退，体温持续在38.5℃以上，出现呼吸频率加快、胸闷气短等症状，应该及时到定点医院接受治疗。

“如果上述基础疾病不稳定，如出现急性心脑血管疾病，或相关肿瘤疾病需要规律放化疗，慢性呼吸道疾病的急性加重，还有很多感染者需要急诊手术，晚期妊娠快要生小孩等情况，建议去综合医院就诊。”童朝晖说。