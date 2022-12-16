战疫，把健康握在自己手中

“奥密克戎并不可怕，感染了也别慌张，居家治疗时一定要注意个人防护。”这是45岁的武汉居民肖劲辉的肺腑之言。

肖劲辉的建议很有说服力。几天前，他感染奥密克戎后选择了居家治疗。如今，不仅自己痊愈了，而且同住的妻儿安然无恙，未被感染。

今天，我们身边有很多肖劲辉这样的人。

面对病毒，不再恐慌。从新冠原始毒株，到阿尔法、德尔塔、奥密克戎等变异株，我们对病毒有了更多科学理性的认识，掌握了更多防护知识，养成了更加健康的生活习惯，我们变得淡定从容，也更加强大。

每个人都是抗击疫情的主角，每个人都是自己健康的第一责任人。保护自己，就是保护家人，就是保护所有人。走出疫情阴霾，回归如常生活，我们仍然要做积极、乐观、健康、强大的人。

健康素养大幅提升

自己感染，家人却没事，肖劲辉是怎么做到的？

“我将自己单独关在一个房里，嘱咐妻子与孩子不要靠近。”这是肖劲辉感染后的第一反应。

他在媒体上分享道：“我住在单独的房间里，并且每天开窗通风至少半小时；妻子将做好的饭菜放在房间门口，待她离开后，我才拿进来吃；我戴着口罩上洗手间，快去快回，用后对洗手间进行消毒。”

家住北京市海淀区马连洼街道的周珊妮没有感染，但有着与肖劲辉同样的心态——淡定从容，每天跳半个小时的健身操，并提前网购了一些备用药。“心里踏实，没问题了。”周珊妮说。

“每次快递员上门，我都让他们把东西放在门口，等他们走后再去取。彼此不接触，这样既是保护自己，也是保护他们。”她说。

公众健康意识和健康素养的提升，是疫情暴发三年以来最大的变化之一。勤洗手、戴口罩、多通风、一米线，这些习惯，早已渗入每个人的日常生活。吃饭时用公筷、打喷嚏时用纸巾或肘部捂住口鼻、锻炼身体、营养均衡等健康行为，也越发成为共识。

根据国家卫健委提供的数据，2020年全国居民健康素养水平达到23.15%，比疫情暴发前的2019年提升3.98个百分点，增长幅度为历年最大。2021年，全国居民健康素养水平增长到25.4%，提前实现“健康中国行动”提出的2022年阶段性目标。与之相应的是，这三年里我们扛住了一波又一波疫情的袭击。

消除顾虑去打疫苗

做好个人防护的同时，疫苗接种也不能少。

“打完疫苗出门就更放心啦！”76岁的江西景德镇居民姜华最近去社区卫生服务中心接种了新冠疫苗。打完疫苗，在休息区观察了30分钟，没有任何异常，姜华悬着的心落了地。

原来，姜华有多年的糖尿病，一直犹豫要不要打疫苗。医生告诉他，只要慢性病控制得好，处于稳定期，都可以接种疫苗。而且，看到身边不少跟他一样有慢性病的老人都打了疫苗，他终于不再犹豫。

疫苗是预防传染病最经济有效的手段，对于新冠病毒来说，同样如此。目前，我国全人群新冠疫苗完全接种率超过90%。其中，3~17岁达到97.5%，18~59岁超过95%，在全世界处于较高水平。

如此大规模的疫苗接种，降低了人群暴露风险，更极大防止了重症和死亡病例的发生，成为我们对抗疫情的一个有力屏障。

随着疫情防控政策的不断优化，疫苗接种也要持续跟上。近期，《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》《新冠病毒疫苗第二剂次加强免疫接种实施方案》等相继出台，重点人群疫苗接种工作得到进一步推进。

这几天，北京市海淀区紫竹院街道新冠疫苗接种点又多了不少人。“前段时间接种量一直保持在每天20人左右，政策调整之后，每天达90人，最多的一天有120多人。”紫竹院街道疫苗专班工作人员孟繁星说。

据孟繁星介绍，这些接种人群中，老年人比例较高，其他年龄段也不少。以前接种第三针的老年人比较多，现在第一、第二针的接种也逐渐多了起来。“尤其是第一针的接种提升量比较大。”孟繁星说。

传递健康传递信心

“最好的医生是自己”，“我们不仅要成为自己的‘医生’，更要当好自己健康的第一责任人”，这是中国工程院院士钟南山为《新冠病毒个人防护与健康手册》作序时的殷切之语。

12月13日，广州市相关部门发布并向公众免费发放了这份手册。手册内容基本涵盖了新冠病毒、个人防护、健康安全的方方面面，配上漫画，小朋友爱看、老人家喜欢。

全民健康素养的提升、良好生活习惯的养成，离不开疫情暴发三年来持续加大的健康科普。

这些天，你一定看到了不少“指南”，用药的、居家防护的、从“阳过”到“阳康”的……细致周到、即学即用。北京儿童医院急诊内科主任王荃就接连在媒体上讲了几次，她提醒家长，孩子发烧时一定要科学用药！

王荃的另一个身份是国家健康科普专家库成员。2020年2月，健康中国行动推进办公室组建国家健康科普专家库，来自健康教育、临床医学、公共卫生等30余个领域的1000多位专家成为首批成员。他们，也是疫情防控期间科普健康知识的主力军。

“我们出一次门诊，可能受益的只有几十人，但是如果做科普，受益人群会显著增加，而且科普的内容可以让人们反复阅读，人们的理解也会不断提高。”王荃说。

传递健康知识，不仅仅是政府和专家的事，普通人也可以做到。

今年春节，齐鲁工业大学不少学生利用返乡过年的机会，向家乡父老乡亲宣传防疫知识。他们制作了各种宣传海报，在微信群、朋友圈转发。“利用专业特长参与战疫，非常有成就感，防疫科普知识多转发几次，人们的防疫意识就会增强一些。”该校学生齐玮说。

把健康知识传递给更多人，也就把抗击疫情的信心和能力传递给了更多人，最终，把健康握在我们自己的手中。（记者 陈海波）