加强基层医疗卫生机构发热诊室（门诊）建设（国务院联防联控机制发布会）

本报北京12月15日电 （记者杨彦帆）在国务院联防联控机制15日召开的新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，当前，疫情防控的工作重心从防控感染转到医疗救治。要根据疫情形势、病情轻重缓急程度等合理分配医疗资源，进一步提高服务效率和质量；强化重点人群的健康监测和服务保障，及时提供咨询指导；加强基层医疗卫生机构发热门诊设置，筑牢基层首诊的第一道防线。

“随着疫情形势变化，国家不断调整优化完善防控政策，基层防疫工作也要发生相应的变化。主要是从过去的早发现、早隔离，重点防感染，向实施分类分级的健康服务和医疗救治转变。”国家卫生健康委基层卫生健康司司长聂春雷说，社区（村）和基层医务人员要通过多种途径，对合并基础性疾病的老年人摸清底数。摸底登记的重点人群，实行分类分级健康服务。落实分级救治，在乡镇卫生院和社区卫生服务中心设置发热诊室。

聂春雷介绍，基于年龄、基础性疾病情况、是否接种疫苗，还有感染后的风险程度等因素，为老年人提供分类分级服务：第一类是一般人群，要加强健康教育，没有接种疫苗的，要动员他们及时接种疫苗；第二类是次重点人群，要在一级服务的基础上，加强居家观察，及时提供用药指导，发现有基层解决不了的问题及时转诊；第三类人群是风险比较高的人群，发现有确诊新冠的情况，就要进行评估，根据需要及时转到上级医院。

“加强基层医疗卫生机构发热诊室（门诊）的建设，是落实预检分诊、开展分级分类救治、防止交叉感染的重要措施。”聂春雷说，截至2022年10月底，全国乡镇卫生院和社区卫生服务中心共建成发热诊室（门诊）1.94万个，占基层医疗卫生机构的45%。另外，建设具有预检分诊功能的发热哨点2.2万个，占比52%。随着疫情防控措施的不断优化完善，正在指导各地加快推进发热诊室（门诊）建设，通过改扩建发热哨点，购置预制板房等多种方式，加快提高发热诊室（门诊）的设置率。2023年3月底，各地基层医疗卫生机构发热诊室（门诊）要达到90%。

短期内面对患者就医需求的增加和职责转变，加上可能存在医疗资源和人手不足等问题，基层医疗卫生机构能否很好地应对？

聂春雷介绍，为了提升基层应对能力，各地防控领导机制要切实发挥作用，要为基层提供必要的设备条件，特别是要将药品和抗原检测试剂盒配备充足到基层，提前做好储备。要切实增加基层人力，短期内可通过二三级医院下沉派人支持基层等一些做法，充实到基层医疗卫生机构。切实发挥家庭医生作用，推进重点人群签约服务，力争全覆盖，确保有需求时能够联系到家庭医生。要积极发挥医联体、医共体作用。

上海市徐汇区斜土街道社区卫生服务中心全科医生朱兰介绍了该中心为居家治疗人员提供健康指导的做法。她介绍，中心建立了24小时热线电话和值班制度，安排专人对接居家治疗感染者的相关健康咨询工作，做到及时回应。此外，中心还不断充实家庭医生团队的构成，把一些长护险的护理员包括养老顾问纳入到家医团队中，做好失能和长期照护老人的健康监测，及时掌握他们的健康状况。对于居家治疗的人员需要外出就诊的，和区内二三级医院主动对接，告知有转诊患者及其相关病情，及时做好救治保障。

河北省邯郸市大名县西未庄乡中未城村乡村医生翟大龙表示，近三年以来，乡村医生群体在疫情防控一线的多个战场，比如核酸检测点、疫苗接种台、卡口执勤点、隔离点等，充分发挥了基层疫情防控“哨点”作用，同时也积累了丰富的经验。“目前，各地已经陆续开始通过线上问诊模式进行诊疗，乡村医生转化为各乡镇家庭巡诊小分队负责人，通过网络为大家进行耐心细致的用药指导。”

《 人民日报 》（ 2022年12月16日 06 版）