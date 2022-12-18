解读孕产妇做好防护避免感染问题

疫情期间，孕产妇是需要重点保护的特殊群体，也是医疗服务的重点人群。

孕产妇如何做好防护避免感染？一旦感染该怎么办？日前，国务院联防联控机制有关专家就群众关心的孕产妇健康问题进行了解答。

问：孕产妇与普通人群相比，是否更易感染新冠病毒？

答：从总体人群表现看，孕产妇奥密克戎感染率和普通人群接近，出现症状的表现类型也和普通人群接近。总体而言，与普通人群相比，感染不会给孕产妇的健康带来更多影响。

但是，患有高血压、糖尿病等基础病的孕产妇更要加强自我保护，尽量避免感染。有妊娠计划的女性最好在孕前接种新冠病毒疫苗，增强自身免疫力，尽量调整好身体状态再怀孕。

问：孕产妇感染新冠病毒会有什么症状？孕妇感染是否会影响胎儿？

答：从全国产科质控专家组汇总的国内情况和国际报道看，孕产妇感染新冠病毒之后，总体上发病率、症状和病程的情况都和普通人群比较接近，症状主要还是上呼吸道感染，比如咳嗽、喉咙痛、打喷嚏、鼻塞、流鼻涕、全身酸痛、发烧，重症的非常少，病程也基本是5—7天。可能从目前的情况来看，南方和北方变异的病毒株略有不同，北方比较干燥，天气比较冷，病情略重，但病程基本在5—7天，个例的重症主要和基础病有关，比如原来肝肾功能不好，或者患有高血压、糖尿病，这些人群应及时就诊。

孕产妇感染新冠病毒之后，是不是会传递给胎儿？因为母体有胎盘这样一个非常好的保护屏障，所以几乎是不传染给胎儿的。但如果是产后，妈妈、宝宝在一起的话，还是要注意隔离，妈妈在空间上最好和新生儿有一定的隔离或者戴N95口罩。可以母乳喂养。

问：孕产妇身边如果出现了感染者或密接应该怎么办？孕产妇应该如何加强自身防护？

答：孕产妇身边如果出现感染者，其实也不用恐慌，如果是家人出现了感染的话，尽可能在空间上有相对的隔离，特别注意不要同餐，生活物品尽可能分开，卫生间要进行消毒，平时居住的空间要尽量通风。如果同事出现了阳性，能够居家办公是最好的。如果必须同时在一个空间工作，要注意办公空间通风，并戴好N95口罩。

对于孕产妇来说，预防感染最重要。保持两点一线，尽可能少去公共场所，不聚会、不聚餐。戴好口罩，注意手卫生。从外边回来一定要洗手，不管是用肥皂水还是用酒精消毒。另外，保持均衡的营养、充足的睡眠、积极乐观的心态，都是非常关键的。

孕产妇去医院常规产检，尽可能预约好，到医院更要注意规范化佩戴N95口罩，同时减少候诊时间。现在很多妇产科都有互联网线上咨询、远程医疗服务，孕产妇如果有问题，可以通过线上进行咨询。

问：如果孕产妇出现了发热或者干咳的症状，应该怎么办？

答：当孕产妇出现发热、干咳等呼吸道症状的时候，可以做核酸检测或者抗原检测。无论是不是新冠病毒感染，需要采取的措施都是多喝水、物理降温，选择孕产妇可以用的中药来对症治疗。如果选用退烧的西药，体温超过38.5摄氏度以上，可以选用对乙酰氨基酚治疗，这是对孕产妇相对安全的。特别要注意，选用退烧药应选用单一的药物，不要进行叠加，这样可以减少可能的肝肾损害。

对于孕产妇来说，要注意有3个监测：一个是体温，一个是心率，一个是血压。孕妇要有自己的基础血压监测，当出现异常的时候，可以早发现。特别注意的是，孕晚期的孕产妇还要关注胎动的监测，在孕晚期每天可以监测1个小时，每小时有3次以上胎动。如果持续发热3天以上，用了退烧药没有好转，或者出现了胎动消失，出现胸痛、胸闷、腹痛等，要及时和助产机构联系，及时就诊。

《 人民日报 》（ 2022年12月18日 04 版）