专家：孕产妇身边出现感染者 尽可能在空间上相对隔离

人民网北京12月13日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就重点人群健康管理举行新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，孕产妇身边如果出现了感染者或密接应该怎么办？孕产妇应该如何加强自身防护？

对此，北京大学第三医院院长、中国工程院院士乔杰表示，孕产妇身边如果出现感染者，其实也不用恐慌，如果是家人出现了感染的话，主要看家庭条件，尽可能在空间上有一个相对的隔离，特别注意的是要不同餐，生活物品尽可能分开，卫生间要进行消毒，平时居住的空间要尽量通风。如果是同事出现了阳性，能够居家办公是最好的，如果是工作需要，还必须是同时在一个空间，同样还是要特别注意办公空间的通风，另外就是一定戴好N95口罩，这是特别关键的。

“对于孕产妇来说，预防最重要。有可能的话，还是两点一线，尽可能少到公共场所去，不聚会、不聚餐。”乔杰说，特别注意的是戴好口罩的同时注意手卫生，从外边回来一定要洗好手，不管是肥皂水还是用酒精消毒，养成非常好的日常习惯。另外特别重要的，其实不管是老年人还是孕产妇还是儿童，均衡的营养、充足的睡眠，这都是非常关键的，还要有积极乐观的心态。

乔杰还表示，对于孕产妇来说，因为去医院常规产检是必须的，尽可能预约好，到医院的时候更要注意N95口罩规范化的佩戴，同时减少候诊时间。现在妇产科整体上已经做了比较好的互联网线上咨询、远程医疗，有一些不是必须要去的产检，有一些问题的时候，可以通过线上医疗的形式咨询。

另外，孕产妇学校的学习，希望孕产妇朋友和家属都能一块认真学习，很多知识掌握了以后，自己可以做好预防和监测。