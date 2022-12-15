加强预防救治，让脆弱人群平稳度过流行高峰

日前，国务院联防联控机制综合组发布《新冠病毒疫苗第二剂次加强免疫接种实施方案》，明确提出：现阶段，可在第一剂次加强免疫接种基础上，在感染高风险人群、60岁以上老年人群、具有较严重基础性疾病人群和免疫力低下人群中开展第二剂次加强免疫接种。

随着奥密克戎毒株致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，我国疫情防控面临新形势新任务。我国先后印发九版防控方案，出台二十条、“新十条”优化措施，总的趋势是疫情防控更加注重科学性、专业性、精准性。各地在调整政策过程中，必须抓住防控工作面临的最突出、最迫切的问题，聚焦短板弱项，尽最大努力保护人民群众生命安全和身体健康。

老年人、孕产妇、儿童、慢性基础性疾病患者是医疗服务的重点人群，也是感染新冠病毒后可能引发重症的脆弱人群。保护脆弱人群平稳度过疫情流行高峰的袭击，避免可能发生的医疗挤兑，是全社会密切关心的问题。

专家普遍表示，接种疫苗仍然是有效的新冠病毒预防手段。而针对以老年人为代表的脆弱人群加强免疫接种，有着强烈的现实紧迫性和必要性。对老年人群而言，完成全程接种的人数仍有提升空间。与此同时，疫苗接种一段时间后，存在保护效果削弱的情况，开展第二剂次加强免疫接种，一些国家和地区已有实践经验，对保护老年人等脆弱人群具有明显效果。只要是无接种禁忌人群，都应该实现“应接尽接”。有关部门也要继续优化接种服务，通过设立老年人绿色通道、临时接种点、流动接种车等措施，最大限度提升老年人接种的便利性。

如果老年人等脆弱人群感染以后不幸发展为重症，能否得到妥善医疗救治，同样是社会公众关切的问题之一。目前，全国重症床位总数是13.81万张，其中三级医疗机构的重症医学床位10.65万张，重症医学床位数接近10万人10张。专家建议，针对发生阳性重症患者激增的情况，要提前设计扩容方案，把有条件的普通病房转为ICU病房。

尤其是在医疗资源相对薄弱的乡镇地区，亟需补足重症患者救治短板。国务院联防联控机制综合组印发的《依托县域医共体提升农村地区新冠肺炎医疗保障能力工作方案》要求，县级三级医院加快完成综合ICU监护单元建设和升级改造，确保用于感染新冠病毒的各类重症患者治疗的综合ICU床位数量不少于本院实际开放床位总数的4%。疫情是一场大考，我们既要坚定从容地克服各种困难，也要做好“补课”的准备，把迎战疫情与提升整体医疗服务水平相结合。

每个人都要做好自己健康的第一责任人，加强自我防护仍是预防感染的重要手段。有专家在接受采访时表示：“现在老年人最紧要的就是‘躲着病毒走’！逛商场、去市场都要减少，尤其不要去人群密集或不通风的地方活动。”老年人平时喜爱的广场舞、麻将、聚集聊天活动，在这段时间不妨停一停。当然，老年人也不必产生非理性的恐慌，尤其不能听信不科学的传言，要遵循科学指引，以理性态度和平常心认识疫情。

总而言之，从预防到治疗双管齐下，科学精准落实“新十条”优化措施，努力让脆弱人群平稳度过流行高峰，都是为了最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。对普通大众来说，每个人都要积极行动起来，关心关爱身边的老年人、孕产妇、儿童、慢性基础性疾病患者，为一切有需要的人提供帮助，齐心协力为重点脆弱人群筑牢疫情防控屏障。