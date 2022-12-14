老年人、孕产妇、儿童等是医疗服务的重点人群

本报北京12月13日电 （记者王美华）国务院联防联控机制13日召开新闻发布会，介绍重点人群健康管理有关情况。

“当前，老年人、孕产妇、儿童、慢性基础性疾病患者是医疗服务的重点人群。”国家卫健委新闻发言人米锋介绍，近日，国家卫健委、国务院联防联控机制医疗救治组作出部署，强调要支持医疗机构加强医务人员工作条件保障，合理安排工作任务，做好医务人员健康监测，落实激励保障政策等。医务人员作为提供医疗服务的中坚力量，守护着人民群众的生命安全和身体健康。要进一步加强对医务人员的关心关爱，共同营造尊医重卫的良好氛围。

孕产妇感染新冠病毒会有什么症状？北京大学第三医院院长乔杰介绍，从目前全国产科质控专家组汇总的国内情况和国际报道看，孕产妇感染新冠病毒之后，总体发病率和症状、病程都和普通人群比较接近，症状主要是上呼吸道感染，比如咳嗽、喉咙痛、打喷嚏、鼻塞、流鼻涕、全身酸痛、发烧，重症的非常少，病程基本也是5至7天。

孩子发热，什么情况需要就医？北京儿童医院主任医师钱素云介绍，最简单的区分方法就是看孩子的精神状态，如果小孩虽然有发烧等症状，但是精神挺好，特别是退烧以后能吃能喝能玩，就没必要特别紧张，可以在家继续观察、对症处理。钱素云强调，以下几种情况建议去医院：发烧持续3天以上还没有好转迹象；即便是退了烧，精神依然不好；咳嗽进行性加重，影响到日常生活和睡眠；喘息、呼吸增快，甚至呼吸困难，出现明显的声音嘶哑等，要小心喉炎、喉气管炎；出现了意识障碍、惊厥要马上就诊。需要特别注意的是，3个月以下的小孩是特殊人群，一旦出现发热，建议及时就诊。

老年人应该怎样做好防护？北京医院呼吸与危重症医学科主任李燕明介绍，老年人是特别需要保护的人群，预防是第一位的。首先要接种疫苗，包括全程疫苗和加强疫苗。第二，当前老年人要减少外出。第三，加强通风，通风的过程中要注意老年人保暖的问题。第四，患有基础疾病的老年人现阶段要更加注意防护。第五，最近一段时间需要规律生活。

老年人出现哪些情况需要就医？李燕明介绍，第一，症状持续或者加重，比如发热持续甚至有加重倾向。第二，出现新的症状。第三，基础疾病加重。