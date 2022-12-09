提高防护意识 垒高防护屏障

连日来，各地因时因势密集调整了疫情防控政策，多地提出要“满足群众就医用药等需求”“加快治疗药物和医疗资源准备”“加强生活保障、心理疏导等服务供给”等措施，释放出我国疫情防控面临新形势新任务的鲜明信号。

冬季是呼吸道疾病的高发季节。当前，许多地方感染人数仍在高位波动，疫情防控形势依然严峻复杂。各地在持续出台优化防控政策、做好医药资源和生活保障的同时，加强疫情防护有关知识的宣传，普及感染新冠病毒后的常规症状，提醒居民做好个人健康的第一责任人、提高防护意识，十分必要。

有备则无患，远虑解近忧。疫情防控任何时候都不能打无准备之仗，特别是在政策优化调整的过渡期。11月30日，国务院副总理孙春兰在国家卫生健康委召开座谈会时就指出，要“走小步不停步，不断完善诊断、检测、收治、隔离等措施，加强全人群特别是老年人免疫接种，加快治疗药物和医疗资源准备”。12月6日召开的中共中央政治局会议强调，要更好统筹疫情防控和经济社会发展。这为我们应对当前疫情防控新形势新任务提出了新的要求。

应该看到，这些要求之间是互相联系、互为倚靠的。做好14亿多人的药品保障和医疗资源保障，以及其他各项准备工作，很难一蹴而就。最理想的状态就是政策小步调整、保障逐步加强，让不断垒高的屏障能够扛住一轮又一轮疫情的冲击，尽可能降低疫情带来的不确定性影响。在这个过程中，居民个人和家庭多了解一些相关知识，提高防护意识，也就是为垒高防护屏障做贡献。可以适当储备退烧镇痛的药物，但没必要抢购甚至囤积，五盒退烧药并不会比一盒退烧药带来更大的安全感。

医学上有个术语，叫“缓释”。缓释制剂是指通过延缓药物从该剂型中的释放速率，降低药物进入机体的吸收速率，从而起到更佳的治疗效果，同时减少对肠胃刺激的制剂。我们优化疫情防控措施，强调“走小步不停步”，某种程度上也是一种“缓释”，把风险控制在合理可控的范围内，通过“缓释”，逐步把压力泄掉，建立起我们自身的免疫屏障，同时尽最大可能保护好老人孩子等脆弱群体，把疫情防控与经济社会发展更好统筹起来。

（作者：辕固）