家有新冠阳性，老年人怎样做好防护？专家解答

人民网北京12月13日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就重点人群健康管理召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，老年朋友大多患有基础性疾病，他们感染新冠之后是重症人群的一部分。那么老年朋友应该如何做好防护？还有一种情况，如果家里有人已经新冠阳性了，老年朋友应该怎样做好防护，避免自己被感染？

对此，北京医院呼吸与危重症医学科主任李燕明表示，其实任何年龄段都可能会感染新冠病毒，但老年人一旦患病以后，相对年轻人来说，重症发生率比较高，是特别需要保护的人群，而预防是第一位。

首先，接种疫苗，包括全程疫苗和加强疫苗。接种疫苗可以明显降低老年人罹患重症感染的发生率。

第二，暂时减少外出。特别是人群比较聚集的密闭场所，如果必须要去，要佩戴好口罩。在整个过程中，尽可能减少接触外界的环境，回来要洗手。

第三，加强通风。现在是冬季，特别是北方地区天气比较寒冷，在通风的过程中要注意老年人保暖的问题，可以让老年人先去另外的房间，通风结束，室温恢复正常以后，再让老年人返回该房间。

第四，老年人往往合并有基础疾病，基础疾病现阶段要控制好，不能因为害怕去医院取药而停药，可以通过各种途径购药，或者让亲戚朋友帮忙购药。

第五，规律生活，不要太过紧张。规律睡眠，保证营养，不要暴饮暴食，尽可能减少烟酒。

李燕明提示，最近一段时间，建议没有和老年人生活在一起的家人减少对老年人的探望，减少病毒暴露的机会。如果共同居住人员感染新冠病毒，一个最主要的原则是尽可能减少老年人接触病毒的机会，如果条件允许，可以把阳性患者安排到其它居所。如果条件不允许，需要安排一个独立的房间，关好门、加强通风，加强环境消毒，特别是公共暴露环境，比如卫生间、门把手、水龙头，当患者接触以后，一定要清洁消毒。

“另外，要关注老年人的情况变化，如果出现问题，早期进行识别，早期诊断。”李燕明说。