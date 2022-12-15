别抢“花”与“芬”，各地官方推荐管用的药

随着全国疫情防控进入新阶段，市民购药需求显著增加，主要集中在“连花清瘟”“布洛芬”等品种，相关药品短期内面临较大供应压力。

近期，国务院联防联控机制综合组、国家中医药管理局中医疫病防治专家委员会相继发布《新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表》《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》。根据目前新冠肺炎感染者以无症状感染者和轻型患者为主的特点，各地也总结当地疫情防治经验，推出适合了地方特点的诊疗方案，面向群众不断加强应对新冠肺炎的合理用药指导。

北京：制定北京市新冠病毒感染者用药目录（第一版）

北京市卫生健康委组织药学、临床和中医专家，结合北京市气候特点，参考本轮疫情用药诊疗实际，制定北京市《新冠病毒感染者用药目录（第一版）》（目录单独发布）。

用药目录是对第九版诊疗方案中推荐用药的完善和补充，将清热、解毒、排湿等功效的中药具体到药品品种；采取中西药分开的原则，针对发热、咽痛等6类中医诊断症状推荐67个中药品种，针对咳嗽咳痰等4类临床症状推荐41个西药品种。

黑龙江省：制定新冠病毒肺炎中医药防治方案

为充分发挥中医药在应对新冠肺炎中的重要作用，科学有效的开展新冠肺炎中医药防治工作，保障人民群众健康，根据《关于印发新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）的通知》，在总结前期中医药对新冠肺炎救治经验的基础上，结合黑龙江省地域气候、人群体质和近期病例临床特点，经省级中医药救治专家组研究，黑龙江省中医药管理局发布《黑龙江省新型冠状病毒肺炎中医药防治方案（2022 年版）》。

安徽：别只盯着连花清瘟！推荐药方来了！

12月11日，安徽省卫生健康委、安徽省中医药管理局印发通知，发布《安徽省新型冠状病毒感染中医药防治推荐方案（2022年第二版）》。该方案指出，当前奥密克戎变异株已成为新型冠状病毒主要流行株，其传播速度快、隐匿性和传染性强，临床可见咽痛、发热、咳嗽、乏力等症状。

经安徽省中医药新型冠状病毒感染防治专家指导组研判，目前该病毒感染以“风热毒邪”为主要病机特征，少数兼夹寒湿。为科学合理地运用中医药防治新冠病毒感染，安徽省中医药学会依据《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》，结合安徽省实际制定本推荐方案。

山东：研究制定新冠肺炎中医药防治方案（2022优化版）

12月11日，山东省卫生健康委组织有关专家经认真研判，结合近期新发病例情况，在《山东省中医疫病防治方案（2022冬春季补充版）》基础上，研究制定了《山东省新型冠状病毒肺炎中医药防治方案（2022优化版）》，供各级各类医疗机构和相关医务人员在临床诊疗中参考。

方案指出，新型冠状病毒肺炎属于中医疫病范畴，因感受疫戾之气，染时疫湿毒等所致。为充分发挥中医药处置传染病、流行病的优势，强化中医药“治未病”作用，突出中医药辨证论治特色，结合山东今年气候变化及流行病学特点，制定本方案。

配方来了！广东发布新冠中医药防治方案

为持续做好新冠肺炎中医药防治工作，指导各地合理应用中医药防治新冠肺炎，近日，广东省新冠肺炎防控指挥办中医药防治专班组织中医专家结合目前广东的气候、季节和人群特点制定《广东省新冠肺炎中医药防治方案》（以下简称《方案》）。

《方案》含预防和治疗两大板块，均提供了详细的方药配伍方法、煎煮方法、服用方法以及适用人群。

陕西：印发新版新冠病毒感染中医药防治方案

12月13日，陕西省卫生健康委、省中医药管理局联合印发《关于印发陕西省新冠病毒感染中医药预防方案（第三版）和治疗方案（试行第四版）的通知》。

该方案由全省新冠肺炎中医药防治专家组根据新冠病毒感染性疾病特点及陕西省地域气候特征，对原有方案进行修订而成。

甘肃：发布新冠居家中医药治疗指南

日前，甘肃省新冠肺炎疫情联防联控领导小组医疗救治组下发《关于做好新冠病毒感染者居家治疗人员中医药救治工作的通知》，《通知》明确，对新检出的无症状感染者和轻症患者，在居家隔离期间，根据具体症状选择相应中药方剂进行治疗。

山东青岛：制定青岛市新冠病毒感染者居家中医药治疗指南

为充分发挥中医药优势特色，指导做好新冠病毒感染者居家中医药治疗工作，根据国家中医药管理局中医疫病防治专家委员会《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》核心要义，青岛市卫生健康委组织专家结合青岛市实际，制定了《青岛市新冠病毒感染者居家中医药治疗指南》。

该指南适用对象包括未合并严重基础疾病的无症状或症状轻微的居家感染者；基础疾病处于稳定期，无严重心肝肺肾脑等重要脏器功能不全等需要住院治疗情况的居家感染者。

湖北武汉：发布新冠病毒感染居家防治可选用药品目录

12月12日，武汉市市场监管局发布新冠病毒感染居家防治可选用药品目录。武汉市市场监管局表示，新冠病毒感染目前尚无特效药可治，但对症治疗的方法很多，可供对症治疗的药品品种丰富，既有西药，又有中成药。市市场监管局对全市大型零售连锁药店在售的此类药品进行了收集整理，现予发布。

针对新冠病毒感染居家防治，本目录包含了当前武汉药品零售市场绝大部分的可选用药品，市民有需求时可以参考选购，也可在药店药师推荐指导下，选购其他未列入本目录的药品。