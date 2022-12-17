朋友圈治疗新冠“管用药”不宜借鉴

最近，有不少人在朋友圈或微信群里分享自己感染新冠病毒后使用的“好药”，有人觉得“朋友吃了管用的药我也可以吃”，这种方式真的可取吗？近日，北京青年报记者采访了北京医院药学部主任药师胡欣，他就市民现阶段关心的一系列用药问题进行了解答。

朋友圈分享“好药”

不建议直接借鉴使用

近日，一些感染过新冠病毒的市民通过朋友圈或者微信群分享自己用过的“好药”和“管用药”，不少正处于发病期的市民也想借鉴服用。对此，胡欣表示并不推荐：“还是要对症用药，每个人的症状不同，要服用符合自己症状的药品进行治疗。”他强调，特别是一些处方药，不要轻信朋友圈或者网络上发布的不能确定是否正确的信息，一定要听从医生和药师的指导。

另外，很多市民在购药时，主要集中在“连花清瘟”“金花清感”“布洛芬”“对乙酰氨基酚”等药品上。对此，胡欣表示，其实在北京市场有许多疗效相似的药供市民选择，例如针对鼻塞、咽喉痛、头痛发热等治疗，可选用复方氨酚烷胺片、氨酚伪麻美芬口服液、复方氨酚甲麻口服液、氨酚伪麻美芬片等。特别是复方氨酚甲麻口服液，更适用于儿童早期的诸症状，如流涕、鼻塞、打喷嚏、咽喉痛、咳嗽、咳痰、恶寒、发热、头痛、关节痛、肌痛等。

针对发热、怕冷、鼻塞、头痛等感冒样症状的中成药，还有双黄连颗粒、银丹解毒颗粒、小柴胡颗粒/片、金莲清热颗粒、清热解毒口服液、抗病毒口服液等。针对咳嗽、咳痰的中成药也有很多，如急支糖浆、通宣理肺丸/口服液、羚羊清肺丸/颗粒、养阴清肺丸/口服液等。针对咽痛的药品可选择六神丸/胶囊、牛黄上清丸、牛黄解毒片、清咽滴丸等。

感染新冠病毒后

两大用药安全须记牢

近期，北京市卫健委发布了《新冠感染者用药目录(第一版)》，共涉及中西药108种。胡欣表示，这版用药目录将中西药分开推荐，西药主要围绕解热、镇痛以及缓解新冠病毒感染或流行性感冒的临床症状。这些药大多数为非处方药，可以从药店购买。需要提醒市民的是，即便非处方药也最好在药师的指导下购买和使用，保证个人的用药更加安全和有效。

胡欣还特别强调了用药安全，并就剂量、时间间隔等进行了特别提示。在剂量方面，一些西药复方制剂中可能含有相同的成分，如解热药中常用到的对乙酰氨基酚，很多药物中都含有这一成分，所以一定要避免重复用药，以免引起不良反应。另外，婴幼儿、哺乳期的妇女，还有老人，包括有基础疾病或者肝功能、肾功能本身存在疾病的人群，更要格外注意药品的剂量。如需服用多种药品，建议在医生或药师指导下进行。

在时间间隔方面，胡欣表示，对乙酰氨基酚和布洛芬都是解热药，强烈建议不要重复服用，当病人的体温超过38.5℃时，建议4~6个小时间隔服用，间隔未到4个小时不能再次服用。“服药时间间隔没到，再次出现高热时，我们建议采用物理降温的方式进行护理。但解热药连续服用三天后，高热仍然没有缓解，需要及时就医。”胡欣说。

同住人感染新冠病毒

健康人群无需服药预防

最近，许多市民也有这样的疑问：同住人感染了新冠病毒，没有感染的人要不要吃药进行预防？对此，胡欣表示，如果没有症状暂时不要盲目吃药，建议健康人群多喝水、多吃水果、增加营养增强抵抗力，有了症状后再对症用药。目前，还没有药物能表明可以预防新冠病毒感染。

另外，胡欣也不建议市民个人储存阿兹夫定片、奈玛特韦片/利托那韦片等抗新冠病毒的口服药，“这些药都需要在医生的指导和观察下服用，这样才能更保证市民的健康安全。”胡欣说。（记者 王薇）