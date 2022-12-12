过敏性鼻炎需对症治疗（名医讲堂）

过敏性鼻炎是耳鼻咽喉科门诊常见的慢性鼻病，主要症状表现为阵发性喷嚏和大量的清水涕、鼻痒和鼻塞，有的患者还会出现头疼失眠等症状，严重影响工作和学习。过敏性鼻炎患病率逐年升高，影响全世界20%—40%的人口，已成为全球性的健康问题。

过敏性鼻炎患病群体十分庞大，但很多患者并不重视，觉得忍一忍、扛一扛就过去了。临床上，经常能见到扛不过去才来就诊的患者。其实，过敏性鼻炎反复发作往往会导致严重后果，不及时进行干预，可能引起的病症包括慢性鼻炎、鼻窦炎、鼻息肉、嗅觉障碍、分泌性中耳炎、鼻咽炎、咽炎、鼻后漏综合征等等。除了引发这些相邻器官的病变，严重的过敏性鼻炎长期反复发作还有可能发展为哮喘，甚至导致肺部炎症。儿童患者则可能因此引起腺样体肥大，表现为打鼾、张口呼吸等。

因此，一旦得了过敏性鼻炎不要硬扛，务必要及时前往医院进行诊断，对症治疗，若因一时嫌麻烦延误了病情，引发一系列不良后果，那就得不偿失了。

过敏性鼻炎反复发作，又该如何治疗、如何预防呢？根据2022年中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会最新版的诊断和治疗指南，过敏性鼻炎的主要治疗采用“四位一体，防治结合”的治疗原则。所谓的四位一体：包括环境控制、药物治疗、免疫治疗和健康教育。

首先要环境控制。避免或减少接触过敏原和各种刺激物，是过敏性鼻炎防治策略中的一个重要组成部分，可以从源头上避免过敏性鼻炎的发病。比如：对花粉过敏的患者要注意在花粉播散高峰期，远离花丛，户外运动时候注意佩戴口罩和护目镜，以隔绝花粉接触鼻黏膜和结膜。尘螨过敏的则要在生活中注意防螨除螨，家里避免使用地毯、远离绒毛玩具等。

其次用药物治疗。过敏性鼻炎一线治疗药物包括鼻用糖皮质激素、第二代口服和鼻用抗组胺药、口服白三烯受体拮抗剂；二线治疗药物包括口服糖皮质激素、口服和鼻用肥大细胞膜稳定剂、鼻用减充血剂、鼻用抗胆碱能药。连续用药至少1个月。然后根据效果可减少联合用药或者用药量减半。

第三，免疫治疗（又叫脱敏治疗）。这是目前国际公认的唯一的能够改变过敏性疾病自然进程的对因治疗，可以防止致敏症状进一步恶化、预防过敏性鼻炎发展为哮喘。另外，对于经过规范的药物治疗或免疫治疗效果不好的难治性过敏性鼻炎，可采用外科手术治疗，能够收到良好的疗效。

第四，通过各种形式对患者开展预防过敏性鼻炎的科普教育，并加强随访，可以提高患者预防和治疗过敏性鼻炎的意识，增强治愈的自信心和对治疗的依从性，从而提高疗效，达到良性循环。

通过规范的治疗，以及正确的患教管理科普教育，让患者定期随访，绝大多数患者是能达到临床治愈的目的。

（作者为复旦大学附属华东医院耳鼻咽喉科副主任医师）

《 人民日报 》（ 2022年12月12日 17 版）