直播预告：发挥党对公立医院全面领导作用 把支部建在学科上

公立医院是我国医疗卫生服务的主体，是全面推进健康中国建设的重要力量。提高卫生健康供给质量和服务水平，必须把公立医院高质量发展放在更加突出的位置。而公立医院该如何管理增加公众安全感？应如何提质增效提升公众获得感？人民健康推出《对话领航者——公立医院高质量发展主题访谈》，将邀请三甲公立医院管理者做客直播间，共同探索公立医院高质量发展路径。

12月20日10:00，沧州市人民医院党委书记王兆发将做客直播间进行分享。

嘉宾简介

王兆发，沧州市人民医院党委书记。中国共产党河北省第九次代表、沧州市第十四届人大常委、沧州市第六批市管专业技术拔尖人才、全国医院党建工作指导委员会专家组成员、中国医院协会第三届理事、中国卫生健康思想政治工作促进会第三届理事会理事、河北省医院协会人力资源管理专业管理委员会主任委员、河北省医院协会第三届理事会理事。获得全国五一劳动奖章、中国医院优秀院长、河北省优秀院长等称号。

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