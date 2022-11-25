陆晨：以绩效考核为抓手 助力公立医院提质增效

“绩效考核是检验公立医院改革发展成效的重要标尺，也是建立现代医院管理制度的重要内容。”新疆医科大学第一附属医院院长陆晨近日在做客人民健康《对话领航者——公立医院高质量发展主题访谈》时提出，要以绩效考核为抓手，助力公立医院提质增效。

《公立医院高质量发展评价指标（试行）》指出，公立医院要在公立医院绩效考核相关指标基础上，按照公立医院高质量发展要求，充分考虑公立医院资源消耗、专科服务能力建设等内容，围绕党建引领、能力提升、结构优化、创新增效、文化聚力等五方面内容建立指标体系。

“该文件的出台，对现阶段公立医院发展起到重要的指导作用，有助于公立医院加速实现高质量发展。”陆晨认为，公立医院经过多年的发展，已从“规模扩张”进阶至“内涵提升”阶段。随着三级公立医院的考核、DRG支付、等级医院的评审不断优化，公立医院在发展过程中，只有质、量、效、收入、结构、安全六大要素组合发展，才能更好地提升公立医院的服务能力与质量，提升患者的满意度、就医获得感。

“公立医院绩效考核是公立医院高质量发展的重要标尺。绩效考核的优化升级，也促进了医院的高质量发展。”陆晨指出，绩效考核有效解决了医院内部矛盾，使得医院管理者更加关注管理的规范性与创新性，重视人才培养，通过增量、降本的激励方式，助力公立医院管理提质增效。

“绩效考核的功效主要有三点，即维护医院公益性、保障可持续发展以及调动医务人员的积极性。”他认为，以绩效考核为抓手，有利于加快统筹推进医疗、教学、科研、人才队伍建设等各项工作，从而达到强化医疗质量安全、提升医院核心竞争力的目的。

“未来，我们将继续深化‘以绩效考核为抓手’的战略方针，进一步推动医院高质量发展。”陆晨介绍，新疆医科大学第一附属医院进行了三点规划：一是提高医院信息化建设水平；二是将医院全体员工纳入信息互联网，包括员工的工作属性、协调度、团队配合度等；三是将医院互联网按照不同权重进行有序的排列、组合，并进行统一的信号标注，助力实现“医、教、研、防、管”五位一体的协同发展。