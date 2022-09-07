中国这十年：基层医疗卫生网络基本实现全覆盖

人民网北京9月7日电 （记者乔业琼）中宣部今日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍党的十八大以来卫生健康事业发展成就有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委员会体制改革司负责人朱洪彪表示，强基层始终是卫生健康工作的重中之重。近年来，基层防病治病和健康管理能力持续提高。主要体现在：

基层医疗卫生网络基本实现全覆盖，服务的可及性进一步提升。截至去年底，全国有基层医疗卫生机构近98万个，其中乡镇卫生院3.5万个，村卫生室59.9万个，社区卫生服务中心、服务站3.6万个。

服务能力持续增强，居民认可度逐步提高。制定服务能力标准，完善基础设施条件，2021年，基层医疗卫生机构诊疗服务42.5亿人次，占全国医疗卫生机构总诊疗量的50.2%。

基层卫生人员数量大幅增加，结构不断优化。十年来，基层医疗卫生机构人员总数从343.7万人增加到443.2万人，村医队伍中执业医师、执业助理医师的比例从18.5%上升到41.5%，家庭医生签约服务稳步推进，医患联系和沟通得到加强，健康教育和引导作用得以强化。

基本公共卫生服务提质扩面，促进公平享有。人均基本公共卫生服务经费补助标准由2012年的25元提高到目前的84元，基层机构开展的项目从10类扩展到12类，每年为高血压、糖尿病、肺结核等重点疾病的患者和0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人等重点人群提供10多亿人次的健康管理服务。这些项目的实施有效促进了城乡居民健康水平的提升。