广州疾控专家：老年人不必怀疑新冠疫苗效果、不必担心不良反应

广州市疾病预防控制中心原主任、流行病学主任医师王鸣6日在疫情防控新闻发布会上表示，全球已有很多数据表明老年人接种新冠疫苗是有效的，对此不必怀疑，也不必过于担心不良反应。

根据广州市卫生健康委员会通报，12月5日0时至24时，广州市新增3371例新冠病毒本土感染者。当日出院(舱)7828例，本轮疫情累计出院(舱)94834例。

目前，该市正通过强化重点人群和脆弱群体的防护，不断优化核酸策略。明确除了就医(住院及发热门诊)、出行(跨省)、重点场所(机构)、重点人群等方面的特殊情况须运用核酸检测结果外，不得层层加码查验核酸检测结果，核酸检测频次不与健康码颜色关联。广州市卫健委还呼吁，民众如非紧急就医需求，优先选择互联网医院或就近到基层医疗卫生机构就诊。

王鸣强调，由于老年人免疫能力下降，且大多数老年人群都伴有基础性疾病，即使感染致病性减低的新冠病毒株也会成为压垮老年人健康的最后一根稻草，“尤其进入冬季，正是呼吸道传染病高发季节，如形成‘叠加’感染效应，别说老年人，就是年轻人也难以承受。所以，老年人群更加应该接种疫苗。”

中国内地主要采用三种研发路线的新冠疫苗：灭活新冠疫苗、重组蛋白新冠疫苗以及腺病毒载体新冠疫苗。近期还推出一种吸入式接种的新冠疫苗，应用方便、不必肌肉注射，可避免疼痛的发生。

王鸣说，上述几种疫苗经过严格的检测，都证明是安全的，如发生一般接种疫苗后共有的症状如注射部位疼痛、低热、疲倦等，经过休息和多喝水都可缓解，“老年人群接种新冠疫苗，不必过于担心不良反应。”