孕产妇、儿童如何做好健康防护——权威专家回应防疫热点

冬季流感等呼吸道疾病高发，疫情下孕产妇、儿童等特殊人群该如何做好健康防护？有孩子的家庭是否需要多储备一些药品？国务院联防联控机制组织权威专家——北京大学第三医院院长乔杰、首都医科大学附属北京儿童医院急诊科主任王荃作出专业解答。

1．问：孕产妇与普通人群相比是否更易感染新冠病毒？该如何做好防护？

乔杰：从总体人群表现看，孕产妇奥密克戎感染率和普通人群接近，出现症状的表现类型也和普通人群接近，如咽干、咳嗽、流鼻涕、浑身酸痛、发烧等。总体而言，与普通人群相比，感染没有给孕产妇的健康带来更多影响。

患有高血压、糖尿病等基础病的孕产妇要加强自我保护。有妊娠计划的女性最好在孕前接种新冠病毒疫苗，增强自身免疫力。尽量调整好身体状态再怀孕。

孕产妇需注意防护，做到以下关键点：出门、在公共场所戴口罩，到医院就诊时戴N95口罩，少去人员聚集场所；居家或在办公室时经常通风，保持空气流通；外出回来勤洗手。

2．问：如遇封闭隔离，孕产妇无法按时就诊，该如何处理？

乔杰：孕产妇如遇封闭隔离无法按时就诊，不要着急、焦虑，要和自己的助产机构及时联系。就诊属常规体检的，可以更改时间；如属紧急就诊，可与社区及时沟通，通过特殊通道就诊。

3．问：正值呼吸道疾病高发季节，孩子发烧、咳嗽，是否需要去医院？

王荃：秋冬季是儿童呼吸道疾病高发季节，发烧和咳嗽是儿童呼吸道疾病常见症状。导致发烧、咳嗽症状的病原体非常多，以流感病毒等病毒为主，也包括某些细菌、肺炎支原体。

孩子生病后如果精神状态稳定，家长做对症处理、观察病情即可。如果连续发热超过三天、持续高热、频繁咳嗽或呕吐，甚至出现包块、频繁腹泻、脓血便、尿量减少、呼吸增快、呼吸困难、意识障碍等情况，家长应带孩子及时就医。

在医院期间，家长应做好自身和孩子的健康防护，戴好口罩，做好手卫生。回家后立即脱掉外套、鞋帽并认真洗手。

4．问：有孩子的家庭眼下是否应该多备一些药品？

王荃：家里备一些适合儿童服用的退烧药等即可，不建议家里过多存药。给孩子服药时应谨遵医嘱并认真阅读药品说明书。为了确保安全，家长不要只凭经验给药。

孩子居家时，要保持规律作息、充足睡眠、合理膳食、均衡营养、加强锻炼，多吃水果和蔬菜。北方冬季天气较干燥，家长要给孩子多喝水，加强亲子沟通，保持心情愉悦。