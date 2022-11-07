实验性乳腺癌疫苗能安全产生抗肿瘤免疫

美国华盛顿大学医学院科学家在最新一期《美国医学会杂志·肿瘤学》上发表论文称，一种针对乳腺癌的实验性疫苗安全地对一种关键的肿瘤蛋白产生了强烈的免疫反应，该疫苗或许能够治疗不同类型的乳腺癌。

该疫苗针对蛋白质“人表皮生长因子受体2”（HER2），Ⅰ期试验旨在评估疫苗的安全性，并观察其是否会对HER2产生免疫反应。

HER2出现于许多细胞的表面，但在多达30%的乳腺癌患者中，HER2会过度产生，数量高达正常细胞百倍之多。这些“HER2阳性”癌症往往更具攻击性，治疗后更易复发。但HER2过度产生也会引发有益的免疫反应，一旦患者体内产生这种反应，其癌症复发的可能性较小，总体生存期也长于没有产生这种免疫反应的患者。

为刺激这种免疫反应，研究人员研制出了一种DNA疫苗，包含有靶蛋白的DNA指令。一旦疫苗被注射进人体，其DNA会被注射部位的细胞吸收，开始产生疫苗DNA指令中编码的蛋白质，随后细胞会将蛋白质提供给免疫系统，以刺激强烈的细胞毒性免疫反应。

66名患有转移癌的女性参与了这项研究，她们被分为3组，分别接受了低剂量（10微克）、中等剂量（100微克）和高剂量（500微克）疫苗注射，此外还被注射了会促进细胞毒性免疫反应的粒细胞—巨噬细胞集落刺激因子。

研究人员对参与者进行了3—13年（平均为10年）的随访，结果表明疫苗非常安全，一半患者身上出现的最常见的副作用与接种新冠肺炎疫苗后非常相似：注射部位红肿，可能伴有发烧、发冷和流感样症状。该疫苗也成功激发了细胞毒性免疫反应，且注射中等剂量疫苗的患者出现的免疫反应最强。

论文主要作者玛丽·迪西斯表示：“这些女性中80%的人还活着。如果随后的Ⅱ期试验结果也乐观，我们将迅速推进最终Ⅲ期试验，我们很有可能研制出一种能有效治疗乳腺癌的疫苗。”