做好健康防护 理性储备药物

随着奥密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，我国疫情防控面临新形势新任务。时下正是呼吸道传染病的流行季节，怎么做好健康防护？如何看待用药需求？

国务院联防联控机制医疗救治专家组成员王贵强指出：“戴口罩、保持手卫生，对防控呼吸道传染病都是非常有效的手段，对流感、新冠肺炎都可以有效防控。尤其在人群聚集的地方，不通风的地方，比如地铁、地面公交、电梯、狭小的空间，一定要戴口罩，进行个人防护。”

“感冒没有季节性，一年四季都可能发生，因为抵抗力下降就可以出现局部的病毒繁殖导致症状，流感主要是秋冬季为主，新冠病毒一年四季都可能发生，但秋冬季是高发季节。”据王贵强介绍，从临床表现上看，感冒比较轻，一般有上呼吸道的一些症状，流鼻涕、鼻塞，个别的会有一些低热，很少有高热的。而流感常常是有全身的症状，头疼、发热、咽喉痛、肌肉关节酸痛等。

在治疗方面，王贵强表示，普通感冒如果不治疗，本身自限，一般1至3天就好了，多喝水注意休息就可以。流感有特效药，通过抗病毒治疗可以减轻症状，减少并发症的发生。新冠目前也有抗病毒药，所以对新冠治疗更要积极，尤其是有基础病的老年人更要早期进行干预避免病情恶化，包括抗病毒治疗、氧疗、中药等综合治疗。

“当前，奥密克戎病毒致病力在减弱。”王贵强表示，万一感染了奥密克戎变异株，一部分人会出现发热、咳嗽、咽喉痛等症状，使用一些对症支持的药物包括中药就可以。60岁以上特别是80岁以上的老年人，有基础性疾病的患者，没有接种疫苗的人群是主要的重症高风险人群，对他们来说，最有效的保护就是接种疫苗。如果使用已获批的治疗新冠肺炎的小分子药物，要遵照医生指导。

冬季是呼吸道疾病高发季节，要不要储备相应药品？对此，王贵强表示，我国治疗呼吸道感染的药物有充足储备。家里可以适当储备一些解热镇痛的日常药物，但没有必要去抢购、囤积。“保持良好的身体状态，合理膳食、适当运动、良好心态以及充足的睡眠，是提升免疫状态非常好的办法。”