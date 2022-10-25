国家药监局：老年人群用药不良反应占比持续上升

人民网北京10月25日电 （记者孙红丽）老年患者属于特殊用药人群，由于基础疾病、肝肾功能、合并用药等影响，更容易发生不良反应。

记者从国家药监局官网了解到，对政协第十三届全国委员会第五次会议第00079号《关于重视老年人群用药安全性，提高药学服务水平的提案》，近日，国家药监局在答复中提到，随着我国人口老龄化加重以及医疗保健制度的完善，老年人群用药量不断加大，不良反应占比持续上升，需要不断加强对老年人群用药不良反应的监测评价和分析应用。

近年来，国家药监局持续加强老年人群用药不良反应监测。根据2021年药品不良反应监测数据，65岁以上老年患者的不良反应报告占全部人群报告的31.2%。

国家药监局在答复中表示，对于监测中发现涉及老年人用药风险升高的情况，国家药监局及时组织技术力量开展评估，依法采取措施保障老年人用药安全。

例如，2015年，发布《药品不良反应信息通报》，建议老年人谨慎使用甲氧氯普胺；2019年，针对静脉注射用人免疫球蛋白引起的风险统一修订说明书，要求65岁以上患者用药不得超过推荐剂量；2021年，统一修订小柴胡制剂、安神补脑制剂、感冒清热制剂和外用无敌膏说明书，提示“年老体弱者应在医师指导下服用”，统一修订湿毒清制剂和关节止痛膏（非处方药说明书），提示“老年患者应在医师指导下服用”；2022年，修订质子泵抑制剂类药品说明书，警告老年患者使用可能增加骨折风险。

下一步，国家药监局将继续做好老年人用药的不良反应监测评价工作，密切关注社会公众对老年人用药安全的需求，为老年人群的生命安全和健康保驾护航。