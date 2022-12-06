专家解读：奥密克戎变异株毒力明显减弱 重症病例多表现为基础病加重

针对本轮新冠肺炎疫情传播的特点，国务院联防联控机制组织有关专家对热点问题做了进一步解读。

重症病例比例低 多表现为基础病加重

很多群众关心一些地区报告的重症病人比例如何？这些重症病例是否会因为感染新冠病毒而导致病情加重？

广州医科大学附属第一医院、广州呼吸健康研究院重症医学科主任医师 黎毅敏：这一波疫情我们其实可以看到，真正的重症病人比例并不多，而且这些重症病人比较多的表现主要还是基础病的加重，所以才需要到医院进行进一步治疗，经过治疗也很快就恢复了。这个跟我们以前碰到的病人完全不一样，并不是因为新冠病情加重，而是因为他有基础疾病，同时出现了新冠检查阳性。同时，在肺部的这些表现，还跟原来因为新冠导致肺部感染的表现不一样，肺部的表现并不突出，都是基础病加重为主。所以希望我们能够正确面对，同时也不要过于担心。

奥密克戎变异株毒力明显减弱

奥密克戎变异株现在到底毒力如何？是否还会像过去一样引起肺炎？能不能认为是像流感一样了？临床专家给出了详细解答。

广州医科大学党委书记 唐小平：新流行的奥密克戎毒株，也就是目前的流行株，跟既往的原始株和其他的变异株相比，我们明显地感觉到病毒的传播力是强了，但是它的毒力明显减弱。

原始株和去年的德尔塔毒株的时候，当时肺炎发生的比例达到一半以上甚至60%以上，患者都有不同程度的肺部表现。这一波绝大部分，应该说90%以上都表现为无症状感染和非常轻的轻型表现，很少到肺炎或者是到重症肺炎。

到目前整个广州收治了16万多例的感染者，死亡没有发生过1例，诊断重型以上的仅仅是4例，而且都是由于基础病导致的肺部感染有关，跟新冠感染可能没有直接的联系。所以我觉得目前的变异株它的毒力应该是明显减弱，非常接近季节性流感，所以我也希望我们广大群众不用恐慌，它是可防、可控、也可治的一个疾病。

奥密克戎感染跟流感症状非常相似

新冠病毒阳性以后一般会出现什么症状？目前临床治疗效果如何？这些问题也是群众非常关心的。国家新冠肺炎疫情医疗救治专家组专家、广东省中医院院长张忠德结合本次广州疫情的临床治疗经验解答了这些疑问。

广州中医药大学副校长、广东省中医院院长 张忠德：有一些患者是有症状的，我们采集了这些患者的症候特征，发现主要是发烧、头痛、喉咙痛、干咳，有些患者会出现全身痛和腹泻的症状，但是这些症状非常少。

我们现在分析来看，主要是上呼吸道的症状，很少出现下呼吸道的症状在里面。我们根据中医的诊断过程，发现这一波的核心病机跟刚开始新冠肺炎有明显不同，症状明显要减轻了。现在这些症状看起来跟流感症状非常相似，而且很多症状是比重症流感或者是偏重症的流感更轻。我们觉得这一波是风热夹湿，所以我们治疗上面根据核心病机定的方案就是疏风、清热、化湿。

很多有症状的病人发烧、头痛、喉咙痛，这些病人往往在服药以后服两剂中药一天，往往是服用后12小时或24小时，大多数都能够缓解，部分在36小时这些发烧、头痛症状都能够缓解。缓解以后有一点点咳嗽，那就使用中药治疗，效果也非常好。这些无症状患者、轻型患者或者就是普通型患者康复以后核酸转阴也非常快，一般5到7天，部分病人到11天，大多数5天左右就能够转阴了。

（总台记者 史迎春 陈旭婷 黄东旭）