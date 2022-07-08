如何应对BA.5变异株？国务院联防联控机制这样强化外防输入

人民网北京7月8日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍科学精准做好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙介绍，近期BA.5和BA.4亚分支已成为南非、葡萄牙、英国、以色列等国家的主要流行毒株；法国、荷兰等欧洲多国和美国也出现BA.5和BA.4感染者增加的情况，境外疫情明显回升。近日北京、天津、陕西等地也相继报告由BA.5变异株输入病例引起的本土疫情，我国外防输入压力持续加大。

雷正龙表示，面对严峻复杂的疫情形势，国务院联防联控机制综合组已部署各地进一步强化外防输入工作：

一是加强口岸高风险岗位人员闭环管理。要求强化各单位主体责任，完善人员管理制度，落实高风险岗位人员集中居住、闭环管理、核酸检测、健康监测、个人防护等防控措施。

二是加强入境物品、客运航空器等风险防范。严格进口冷链食品境内生产、流通、销售全程防控和追溯管理。加强对入境航空器及其废弃物的消毒监督管理工作，从严做好入境航空器消毒人员、废弃物清运处置人员的安全防护。

三是加强入境人员隔离管控。严格落实入境人员“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”的管理措施。加强集中隔离点规范管理。

四是加强口岸城市疫情防控。陆地边境口岸城市要督促跨境运输企业实行甩挂、接驳、吊装等非接触市的货物交接方式，对跨境货车司机实行全流程的闭环管理。指导重点场所、重点机构切实加强常态化的疫情防控工作。

就入境人员“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”的管理措施，雷正龙表示，前期国务院联防联控机制综合组在全国部分口岸城市开展了新冠肺炎疫情防控措施优化试点研究工作，奥密克戎变异株平均潜伏期进一步缩短，多为2-4天。同时，绝大部分都能在7天内检出。基于试点研究结果和国内多地的疫情防控实践，在第九版防控方案中，对入境人员的隔离管控时间进行了优化调整。将入境人员隔离管控时间由原来的“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”。