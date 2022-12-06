多名一线医疗专家解读广州疫情患者救治特点：奥密克戎毒力明显减弱

本轮新冠疫情广州累计报告本土感染者超17万例，无症状感染者约占九成，无死亡病例。12月5日，国务院联防联控机制邀请多名一线医疗专家解读本轮疫情患者救治特点。专家们表示，奥密克戎变异株跟之前的原始株和“关切变异株”相比，传播力明显增强，但毒力明显减弱。

“在原始株和德尔塔毒株疫情的时候，感染者中肺炎发生的比例达到一半以上，甚至60%以上患者都有不同程度的肺部表现。而这一波疫情中，90%以上都表现为无症状感染和轻型，很少发展成肺炎，发展成重症肺炎更少。”广州医科大学党委书记、广州市传染病研究所所长唐小平说。

以广州新冠定点医院——广州医科大学附属市八医院收治的病例来看，自10月22日以来，医院共收治了5000多个病例，其中60岁以上老年人有500多例。其中，诊断为重症的为两例。

广州医科大学附属第一医院党委书记、广州呼吸健康研究院重症医学科主任医师黎毅敏表示，在这波疫情中，真正重症的患者比例并不多，而且这些重症患者比较多的表现是原有基础病的加重，一般经过积极治疗后是可以逐步康复的。“希望我们能够正确面对，不要过于担心。”

广州中医药大学副校长、广东省中医院院长张忠德说，经过广东省专家组对几千例大样本进行详细研究，确定广州这波疫情的核心病机和刚开始在武汉传播的原始株，以及去年在广州传播比较严重的德尔塔毒株相比，有比较大的差异。

他表示，患者绝大多数表现在上呼吸道感染症状，局部症状为主，症状包括发烧、咽喉痛痒、干咳，部分病人有头痛和全身关节酸痛症状，也有一部分病人表现在胃肠道症状，无食欲或腹泻。经过对症治疗后，大多数能够在24小时至36小时内缓解症状。

“无症状感染者、轻型或者普通型患者，康复以后核酸转阴也非常快，一般为5到7天，部分病人为11天，大多数5天左右就能够转阴。”张忠德说。